【賞你外遊】消息：機管局斥20億元買50萬張機票　擬疫情回穩後大抽獎送出鼓勵市民外遊

▲ 機管局去年花20億元，向本地4間航空公司預購50萬張機票。

機管局去年向4間本地航空公司，斥資20億元預先購買約50萬張機票，用於未來市場推廣。據了解政府消息形容「機管局唔可能走數」，只待疫情回穩，一系列推廣就會隨即出爐，向港人及全球旅客送出機票，屆時將公布抽獎詳情。

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據政府消息稱，機管局在疫情過後，就有推廣宣傳，向港人及全球旅客送出50萬張機票，但未敲定抽獎形式，他相信大量市民有望受惠。他又相信，旅發局及本地旅行社，屆時也會籌劃廉價旅遊套票，鼓勵市民外遊。

消息人士又稱，雖然疫情令港人外遊機會減少，機場水靜鵝飛，但其實機場內部正在提升多項設施硬件，包括年初於禁區引入自助登機閘口，可識別乘客面容，入閘時需掃描容貌。

可是日前有報道稱，機管局也一併修訂私隱政策聲明，指或會向第三方提供個人資料，令外界憂慮人面識別閘口會否外泄個人資料。機管局回覆查詢稱，旅客仍可使用傳統人手通道登機，第三方服務供應商只可接觸系統改善及數據分析資訊，不可取得旅客個人資料。

國泰港龍結業 政府盼保留所有航點

對於早前國泰港龍結業，影響部分國際或國內航線。政府消息人士稱，想盡可能保留所有航點，「去得越多地方越好」，有待其他航空公司提交申請，但他稱航空公司也有其他盤算，例如客量及客流、外地機場泊位等，政府審批航點只是其中一個影響因素。盛傳快將成立的「大灣區航空」，政府透露仍在審批其牌照申請，倘牌照獲批就可以申請營辦航線。

至於年初有公司宣布，擬推水上飛機服務，政府稱至今仍未收到該公司的牌照申請，已主動邀請該公司提交申請，但對方回應正在準備中。政府消息稱，水上飛機是嶄新服務，需時審批，由收到申請起計至少一年時間，相信短期內未必成事。

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記者：吳卓峰