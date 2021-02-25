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【K11航天城】新世界200億元建地標商場11 SKIES　商業項目部分最快2022年分階段落成

社會 09:25 2021/02/25

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香港機場航天城項目，已命名為「11 SKIES」，由新世界籌建。（資料圖片）

新世界發展斥資200億元籌建、香港機場航天城項目「11 SKIES」，據悉正在動工興建，最快2022年分階段落成，包括商業項目部分例如是寫字樓，至於第一期商場則要在2024至2025年才落成。

政府消息透露，商場有4大賣點，包括樓面面積相當於兩個海港城、設樓高數層的高卡車場、首次落戶香港的KidZania親子樂園，以及引入現時K11商場的文化設計概念，有信心成為亞洲商場地標之一。

即睇航天城最新發展：

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「11 SKIES」由新世界旗下K11負責營運，總樓面380萬平方呎，當於兩個尖沙咀海港城商場，肯定是地標式綜合發展項目。其中零售餐飲部分佔地266萬平方呎，逾800家店舖進駐，涵蓋逾120種餐飲概念，規模冠絕香港。「11 SKIES」將規劃成為集零售娛樂消閒、醫養及金融服務於一身的地區樞紐，服務範圍輻射整個大灣區。

KidZania親子樂園首度來港

除了一站式零售飲食，商場也設有全港最大的室內娛樂區，包括首度落戶香港的KidZania親子樂園，在東京台場、首爾及曼谷也有分支。KidZania以縮影城市形式，讓小孩在迷你城市當中，模擬大人生活，體驗各種職業。

據了解，11 SKIES亦設有全球最長的室內外小型賽車場SkyTrack，政府消息稱樓高數層，屬十分巨型，有室外及室內賽道，可按天氣環境調整賽場。車手可穿梭建築物，駕駛全電動跑車配以先進AR互動科技，感受速度感和刺激性。

11 SKIES也設有3幢甲級寫字樓，已吸引財富管理及醫養業界優質租戶，包括中國銀行(香港)、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療，服務本港以至大灣區的客戶。

新世界形容，「11 SKIES」揉合創意與科技，以突破性思維，打造令人耳目一新的體驗式娛樂，將為成人、小孩及商業顧客帶來嶄新的零售、餐飲及娛樂兼備體驗。

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記者：吳卓峰

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