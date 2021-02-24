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【強制檢測】新增9廈1食肆納強檢名單　包括堅尼地城爹核士街11號浚峯、K11 Musea名潮食館

社會 21:59 2021/02/24

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任何在2021年2月18日至2月24日期間曾身處K11 Musea名潮食館人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於2月26日或之前接受檢測（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診個案，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。

任何在2021年2月11日至2月24日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月26日或之前接受檢測：

  • 香港仔華貴道 3 號華貴邨華賢樓
  • 深水埗福華街 570-572 號及兼善里 16-18 號
  • 筲箕灣愛賢街 8 號東旭苑東曉閣
  • 黃大仙竹園道 15 號竹園(南)邨華園樓
  • 觀塘馬蹄徑 3 號麗裕大廈(大廈地下舖位及 1 樓除外)
  • 堅尼地城爹核士街 11 號浚峯
  • 元朗八鄉蓮花地 11A 號
  • 油尖旺彌敦道 315 號
  • 沙田田心街 22 號雲疊花園第 2 座

任何在2021年2月18日至2月24日期間曾身處下列指明地方的人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於2月26日或之前接受檢測

  • 油尖旺梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea 1 樓 113A號 舖名潮食館

政府明日（25日）會在下列地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

  • 堅彌地城遊樂場（科士街與士美菲路交界）
  • 筲箕灣東旭苑東曉閣
  • 黃大仙竹園（南）邨華園樓
  • 觀塘麗裕大廈
  • 沙田雲疊花園第2座

此外，政府於26日（星期五）會在長沙灣昌華街為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣車。位於薄扶林華貴社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至2月26日（星期五）。

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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責任編輯：鄧凱文

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