【財政預算案2021】工聯會民建聯︰失業支援力度不足　倡設失業援助金

▲ 民建聯主席李慧琼認為，新一份預算案在支援失業人士上有所不足。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今（24日）發布新一份財政預算案，向失業人士推出失業貸款。工聯會和民建聯兩黨，均批評預算案支援失業人士方面有所不足，促請港府設立失業援助金。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，財政預算案在財赤下仍展現新思維，包括推出電子消費卷和失業貸款，但批評勞工及福利局長羅致光「硬頸」和「鐵石心腸」，不考慮推出失業援助金，直接幫助失業人士。他指出，政府推出的近乎免息的失業貸款是一個另類選擇，但只能解燃眉之急，不少失業人士均不符合申請資格，工聯會將繼續爭取推出失業援助金。

民建聯主席李慧琼認為，新一份預算案在應對疫情及提振經濟上有所承擔，但在支援失業人士上有所不足，促請當局設立短期失業援助金。她關注消費劵的具體操作細節，希望商界配合，減價刺激消費。該黨立法會議員鄭泳舜指，借貸始終不是最有效的解決辦法，或會引起個人債務或借貸計劃被濫用問題。

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記者︰尹櫻霖