【財政預算案2021】經民聯︰紓困力度不足　自由黨︰喜出望外

▲ 經民聯認為新一份預算案整體而言取態較保守，紓困力度不足。（尹櫻霖攝）

財政司司長陳茂波今（24日）發表新一份財政預算案。經民聯主席盧偉國對於當局採納該黨早前提出的40多項建議，包括發放電子消費券、持續發行債券籌集資金、資助舊樓維修渠管以及繼續推動本地遊等表示歡迎，但認為預算案整體而言取態較保守，紓困力度不足。經民聯認為，在本港經濟環境處於「冰封」之際，政府不應「落雨收遮」，而應未雨綢繆，推出更多逆周期措施支援中小企及打工仔，幫助香港把握疫後復甦的機遇。

盧偉國批評港府不顧金融業界訴求，上調股票印花稅，並縮減個人薪俸稅和個人入息課稅的寬免額，亦未回應聯盟一直提倡設立的「失業援助金」，對此表示失望。對於當局計劃設立失業貸款，經民聯認為可稍為解決失業人士的燃眉之急，表示支持。

自由黨黨魁鍾國斌指，原本期望不高，但新一份預算案令他「喜出望外」，給予預算案70分，該黨主席、飲食界立法會議員張宇人更給予90分。張宇人稱，歡迎政府向市民發放電子消費券，指雖然涉及一定行政費，但長遠有助商舖轉為電子支付，希望政府小心研究細節，包括限制將消費券用於網上購物，確保本地經濟受益。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀指，預算案的措施相當不錯，值得支持，認為政府現時在赤字下，仍有支援私人機構和企業。她續指，新民黨去年已向政府提出向市民發放消費卷，對於政府採納該黨意見感到高興，但她希望當局推行該計劃時，要確保資源不是只落在大財團手上，要同時兼顧小商戶。

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記者︰尹櫻霖