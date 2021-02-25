【倫常命案】葵涌發生妻子持刀斬熟睡丈夫案　男子頭部中刀送院不治

▲ 葵涌發生妻子持刀斬熟睡丈夫案。

葵涌發生妻子涉斬死丈夫兇殺案。凌晨4時許，據報一名40餘歲女子報案，指其母於麗瑤邨貴瑤樓一單位內，在家人熟睡時用利刀施襲，向年約69歲劉姓丈夫狂斬多刀，夫從睡夢中驚醒反抗，40歲女兒聞慘叫聲查看則目擊事件，大驚報警。

警員及救護員到場，發現男事主頭部大量流血仍有知覺，經急救後再送往瑪嘉烈醫院搶救，惜無效延至凌晨5時40分不治。涉嫌斬人的妻子亦受輕傷，她當場被捕，事後由另一輛救護車送院，抵院時黑布蒙頭。警方將案件由「傷人」改列作「兇殺」案跟進。

現場消息稱，案中夫婦一家三口，與40歲女兒同住，涉嫌斬夫的妻子姓劉約73歲，據悉，她有精神病紀錄，案發時懷疑病發失常取起利刀，向在床上熟睡的丈夫狂斬。

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責任編輯：楊宛茜