【新冠肺炎】新增6間餐廳曾有確診者到訪　包括荃灣悅品酒店The Platter、深水埗和味餐室

▲ 新增6間餐廳曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，昨（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增6間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

觀塘 冠天閣 大家樂 19/02/2021 10902

觀塘 德福廣場 1 期 美心皇宮 20/02/2021 10902

荃灣 悅品酒店．荃灣 The Platter 19/02/2021 10907

荃灣 荃新天地 2 期 麗都總廚 20/02/2021 10907

屯門 置樂花園 大快活 23/02/2021 10913

深水埗 建和閣 和味餐室 14/02/2021 10904

其中，個案編號#10907的67歲男患者居於荃灣中心南寧樓，他於2月21日發病，稱於2月19日曾到荃灣悅品酒店「The Platter」及於20日曾到荃新天地 2 期 麗都總廚。另外他亦去過楊屋道市政大廈及荃灣中心二期商場。

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責任編輯：楊宛茜