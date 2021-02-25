【生仔要考牌】難忍人有三急大美督船灣淡水湖湖邊痾尿　港媽旁邊大讚「痾得好」

▲ 難忍人有三急大美督船灣淡水湖湖邊痾尿，港媽旁邊大讚「痾得好」。

人有三急固然難忍，但也要有公德心，不能影響公共衛生。有網民向Facebook專頁投稿，拍攝到一名港媽教導兒子直接在大美督船灣淡水湖湖邊，脫下褲子痾尿，引來不少網民抨擊港媽無公德心。

有網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」並上載相片，從相片可見，一名小男孩面對著大美督船灣淡水湖，脫下褲子，疑似在湖邊小解，而旁邊則有一名女士蹲下扶著小男孩。網民無奈表示，

風和日麗嘅大美督真係一家大細嘅好去處，估唔到船灣淡水湖亦都係大小二便嘅好地方，個老母仲要讚佢痾得好。

▲ 有港媽帶兒子在大美督船灣淡水湖湖邊痾尿。（生仔要考牌系列 Facebook）

網民：用樽仔就得啦！

帖文引來不少網民留言，直斥港媽不衞生、無公德心，建議家長應帶備空樽以備不時之需，「帶個樽行埋一二邊冇人睇到嘅地方痾真係好難？」、「其實男孩子最易搞，拎個樽仔就已經可以俾佢地vv」。另有網民建議向水務署舉報。

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根據《水務設施條例》，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬元和監禁2年。水務署已於集水區和水塘附近豎立警告牌或橫額，提醒市民不應在集水區嬉水，污染食水水源。

文章內容及照片均獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳