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【真人快打】《水行俠》導演監製格鬥電玩改編電影　高手雲集拳拳到肉

娛樂 10:18 2021/02/25

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電影《真人快打》改編自著名格鬥電玩遊戲。

改編自90年代超人氣同名格鬥電玩遊戲、4月上映的動作電影《真人快打》（Mortal Kombat），由《水行俠》（Aquaman）導演溫子仁（James Wan）監製。

影片高手雲集，由《死侍2》（Deadpool 2）中英混血男神路易斯譚（Lewis Tan）演哥爾（Cole Young）、《突擊死亡塔》印尼動作型男祖塔斯利姆 (Joe Taslim) 演絕對零度（Sub-Zero）、《極悍巨鯊》（The Meg）澳洲女星謝西嘉麥娜美（Jessica McNamee）演特種部隊軍官「索尼婭」（Sonya Blade）。

此外，更有兩位日本影帝淺野忠信（Tadanobu Asano） 和真田廣之 (Hiroyuki Sanada) 分別演古神「雷電」（Lord Raiden） 和忍者「蠍子」（Scorpion）！

影片《真人快打》故事講述MMA格鬥選手哥爾身上有神龍印記，但他對自己身世一無所知，亦不知道為何「外世界」的帝王尚宗要派出最強悍的戰士絕對零度來追殺他。

哥爾擔心家人安危，在同樣擁有印記的特種部隊少校賈克斯引路下，尋找指揮官索尼婭。

哥爾來到古老神族中地球守護者雷電的神廟，跟少林武僧劉康、空佬和僱傭兵卡諾一起訓練，準備跟地球最強的冠軍聯手，迎戰外世界敵人，為宇宙展開生死存亡一戰。

撰文 : TOPick柴犬出動

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