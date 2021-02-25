【5000元消費券】陳茂波指電子消費券毋須實名制　可用於街市但不可繳付水電費

▲ 陳茂波指5000元消費券毋須實名制，可用於街市但不可繳付水電費。

財政司司長陳茂波出席電台聯播節目，解釋新一份《財政預算案》，不少市民批評將於暑假登記的電子消費券做法「離地」，指司長「不食人間煙火」，又認為認為直接派錢比派發5000元電子消費券更為實際。陳茂波強調措施可以協助市民減輕開支，同時希望可提振經濟，以及幫助商戶。

陳茂波出席電台聯播節目時，有聽眾批評電子消費券不可用於「交租、交電費、月費」，難以令市民受惠:

目前很多香港市民失業，等錢用，連食也是問題，還說用消費券去消費？還有有些商舖很細間，未必有八達通。

《財政預算案》你有受惠嗎？即看：

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陳茂波回應指相信部分市民較拮据，用這些錢減輕平日開支，今次有消費券幫商戶，「可以花多些錢，有效益在」。他表示現時大家生活比較困難，所以消費券可用於街市、食肆、快餐店。至於考慮到街市、小商戶未安裝八達通，他表示防疫抗疫基金有資助予有關商戶

街市商戶安裝八達通，與八達通(公司)商討時，會就這些地方提供誘因、幫助，這個會處理。

陳茂波表示使用時毋須實名制，照顧者亦可代為使用。有聽眾問到9月前可否發放第一期消費劵，陳茂波說，工作目標是希望更早推出，形容同事正在努力，但現實上有一些操作問題要處理。

不過也有長者之後致電港台節目《千禧年代》，透露自己本身居於長洲，惟很多食肆及小店都沒有安裝八達通，而自己每月買餸都花不上千元。亦有長者稱在疫情下已減少外出消費，即使到街市買餸，每月花不了數百元，擔心「根本用唔哂一千元」。

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記者：伍瑋瑋



