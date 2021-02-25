【新冠肺炎】新增13宗確診個案涉3宗不明源頭　包括16歲學生、售貨員及驗貨員

▲ 衞生防護中心公布，今日（25日）新增13宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（25日）新增13宗確診個案，涉3宗不明源頭個案，其餘9宗與本地個案有流行病學關連，故衞生署及醫管局今日（25日）不設疫情記者會。

3宗不明源頭個案詳情如下：

一名34歲女病人（個案編號：10915）。她於2月19日開始發燒，2月23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人是一名售貨員，最後上班日期為2月18日。

一名62歲男病人（個案編號：10926）。他於2月22日開始發燒，2月23日到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名驗貨員，最後上班日期為2月24日。

一名16歲男病人（個案編號：10927），他於2月23日出現暈眩，2月224日到公立醫院急症室求診，其後確診。病人為一名學生，最後上學日期為2月23日。

昨日（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。

K11 Musea名潮食館疑出現小爆發，包括1人確診和5人初步陽性，曾於2月18日或以後的訪客和員須強檢，詳情即看：【下一頁】

29間疫苗接種中心：

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記者：陳子謙