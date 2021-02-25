  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (四) 14:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增13宗確診個案涉3宗不明源頭　包括16歲學生、售貨員及驗貨員

社會 13:50 2021/02/25

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

衞生防護中心公布，今日（25日）新增13宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（25日）新增13宗確診個案，涉3宗不明源頭個案，其餘9宗與本地個案有流行病學關連，故衞生署及醫管局今日（25日）不設疫情記者會。

3宗不明源頭個案詳情如下：

  • 一名34歲女病人（個案編號：10915）。她於2月19日開始發燒，2月23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人是一名售貨員，最後上班日期為2月18日。
  • 一名62歲男病人（個案編號：10926）。他於2月22日開始發燒，2月23日到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名驗貨員，最後上班日期為2月24日。
  • 一名16歲男病人（個案編號：10927），他於2月23日出現暈眩，2月224日到公立醫院急症室求診，其後確診。病人為一名學生，最後上學日期為2月23日。

昨日（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。

K11 Musea名潮食館疑出現小爆發，包括1人確診和5人初步陽性，曾於2月18日或以後的訪客和員須強檢，詳情即看：【下一頁】

29間疫苗接種中心：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【強制檢測】新增9廈1食肆納強檢名單　包括堅尼地城爹核士街11號浚峯、K11 Musea名潮食館
21:59 2021/02/24
【強制檢測】新增9廈1食肆納強檢名單　包括堅尼地城爹核士街11號浚峯、K11 Musea名潮食館
【倫常命案】葵涌發生妻子持刀斬熟睡丈夫案　男子頭部中刀送院不治
今日 09:32
【倫常命案】葵涌發生妻子持刀斬熟睡丈夫案　男子頭部中刀送院不治
【5000元消費券】陳茂波指電子消費券毋須實名制　可用於街市但不可繳付水電費
今日 10:29
【5000元消費券】陳茂波指電子消費券毋須實名制　可用於街市但不可繳付水電費

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣