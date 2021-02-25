【失憶24小時】湯洛雯複製父親湯鎮宗靚眉　IG曬餅印相：盡得老竇真傳

▲ 湯洛雯IG曬餅印父女相。

有份參演TVB劇集《失憶24小時》的湯洛雯，素來有靚湯之稱。昨晚（2月24日），湯洛雯在個人IG分享兒時與爸爸湯鎮宗的合照，湯鎮宗年輕模樣再次勾起不少人的回憶，也證實了湯洛雯由細靚到大，令人不禁讚歎湯家的超強靚基因，果然是專出「靚湯」。

湯洛雯在IG分享童年時與爸爸的合照，並配文：「我都話我以前係紫菜眉，盡得老竇真傳。#條眉仲粗過隻眼 #細個覺得太man而家先覺得好用」

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▲ 父女合照。（IG圖片）

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虎父無犬女

有網民留言稱讚湯洛雯：「靚湯由細靚到大。」，也有人表示：「我都係睇你Daddy演的戲成長！虎父無犬女。」

早前湯洛雯接受TOPick訪問時表示湯鎮宗為了養家到內地工作，父女間的感情只能隔著電話筒連繫：「以前和爸爸只能講長途電話，雖然他的電話號碼超長，但我知道只有這電話號碼能夠找到爸爸。」

即使工作艱辛，湯鎮宗從來不會在家人面前抱怨過。在湯洛雯的心中，爸爸「永無Say No」：「有時問爸爸我的戲好不好看、東西好不好吃，他只會答：『OK啦！』」，爸爸就是這樣一個隨遇而安的人。

後來湯洛雯參加香港小姐入行，成為藝人的湯洛雯開始懂得體諒爸爸：「入行後更理解爸爸當時的情況，我便很想一直黏著我的父母，甚至去旅行也希望和家人一起去，反而是他們常自己去旅行不預我。」

▲ 湯鎮宗為了養家到內地工作，父女間的感情只能隔著電話筒連繫。（IG圖片）

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生於演藝世家

湯鎮宗是是TVB第8期藝訓班的成員之一，代表作有電視劇《前世冤家》、《諸葛亮》及電影《殺出西營盤》，也是首批前往內地發展的香港演員之一。

湯洛雯的妹妹湯樂瑤（Cassandre），同樣美貌與智慧並重，曾於英國修讀經濟一年後，回港轉修中大法律系。

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湯樂瑤亦不時於社交網站大派福利，不時貼出低胸裝、泳裝、熱褲等性感照片，不論樣貌身材都絕不比姐姐湯洛雯遜色。

雖然湯樂瑤有當藝人的條件，不過無意入行。

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至於湯洛雯的叔叔為「無線五虎將」的湯鎮業，他年青時以英俊不凡的公子形象深入民心，憑俊朗外表走紅。

而湯鎮業的子女（湯愛嘉、湯君慈與湯君耀）亦加入娛樂圈及模特兒界發展。當中，一對孖仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），簽約成為宇宙最強甄子丹旗下藝人，曾參演電影《大師兄》。

▲ 全部都是「靚湯」。（IG圖片）

同場加映：羅天宇胡㻗訪問

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