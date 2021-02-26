【扭轉人生】中學畢業投身職場再重返校園 90後男生苦讀碩士開初創公司追夢

▲ Yahoo開初創公司追夢。

年輕人追夢，永遠也不會遲。現年25歲的符國政（Yahoo）在中學文憑試後，放棄繼續升學投身職場，職場上的遭遇卻令他明白到專業知識的重要性，他選擇到IVE讀多媒體、虛擬實境及互動創作，其後再銜接學士學位，去年中更在香港理工大學碩士畢業，現時開創初創公司開發電話應用程式追夢。

不少男孩子鍾情網絡遊戲，Yahoo也不例外，他在中學時已自設網絡頻道製作教學短片，也會直播打機分享遊戲攻略。不過，Yahoo於中學文憑試畢業後一度感到迷茫，雖然文憑試成績可讓他繼續升學，但當時礙於多種因素，包括維持生計，他選擇投身職場，在主題公園、商場等參與節慶活動表演。

在『社會大學』打滾一段時間, 令我明白知識的重要，不能一輩子渾噩，希望有更好的事業發展和方向，決定按自己興趣進修。

短暫的職場生涯，Yahoo卻再次對前途感到迷茫，他發現自己缺乏專業知識，事業難以有突破，他思慮過後重拾對多媒體和資訊科技的興趣，繼而報讀IVE多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑課程，重返校園裝備自己。

Yahoo指，修讀IVE多媒體創作相關高級文憑課程時，他接觸到影片製作、錄音混音、遊戲和手機應用程式等數碼媒體技巧等，從中學到人工智能多媒體應用、虛擬實境、沉浸式體驗設計等創新科技元素，以及配備互動媒體遊戲製作的專業技能。

Yahoo愈讀愈有興趣，更優異成績畢業，隨即獲從事開發建築物智能管理系統的創科公司聘用，擔任程式編寫員，負責設計大廈監測系統，量度室內溫度、濕度、碳排放等，提升能源效益。雖然工作有前景，但鍾情網絡遊戲的Yahoo，卻始終希望實現自己開發網絡遊戲的夢想。

工作約一年半後，Yahoo毅然辭職再次進修，修讀才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學合辦的數碼媒體相關學士學位銜接課程，畢業後再報讀香港理工大學多媒體科藝相關碩士課程，主修遊戲設計，去年中順利畢業。

去年疫情初，Yahoo伙拍友人成立工作室，開發名為「喵爪撓—喵星人破壞一切」的流動電話遊戲，助留家抗疫的港人消閒減壓。玩家利用智能電話便可用按鈕控制貓爪，瞅準時機扔掉桌面上杯碟便可得分。遊戲於主要流動電話軟件下載平台供免費下載，去年6月推出首兩星期一度登上平台「街機」類別排行榜首10位，下載次數逾千。

Yahoo去年與數名碩士同學創立初創公司，獲得本地大學及推動創科發展機構頒發種子基金約20萬元，開發有助推廣本地遊的虛擬導賞流動電話應用程式。應用程式利用擴增實境（Augmented Reality，AR）和全球定位系統科技，帶領用家遊覽香港，參觀不同著明的打卡景點。用家只需到達指定的景點，應用程式便會以AR技術將與景點有關的虛構故事情節呈現。如以虛構人物「老爺爺」孫兒重遊爺爺年輕足跡的故事主題，帶領用家暢遊「志明橋」、觀塘壁畫等多個東九龍打卡景點，應用程式計劃於今年內推出。

回首自己的經歷，Yahoo表示，年輕人要容許自己的迷茫, 積極面對挫折，同時要對生活保持好奇同熱情。

我成功最重要是要先發掘自己興趣，鍾於所愛， 保持專注及累積經驗，才可把握機會和際遇；失敗時要敢於尋找解決方法，要靈活多變地應付，不要固步自封。

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責任編輯：鄺嫻