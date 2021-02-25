【財政預算案2021】陳茂波指財政預算案經濟提振作用達2%　0.7%為消費券

▲ 財政司司長陳茂波今（25日）到立法會簡介財政預算案（馮漢柱攝）

新一份財政預算案昨日（24日）公布，財政司司長陳茂波與財經事務及庫務局局長許正宇今日到立法會簡介財政預算案。

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陳茂波開場發言時提到，疫情影響到環球經濟，當中影響到香港貨物出口、旅遊業，同時打擊本地消費意慾，本港去年經濟負增長6.1%。他指，今年採取逆周期措施緩解經濟下行及疫情打擊帶來的痛感與壓力，發揮資源運用的槓桿效應。陳茂波指，政府經濟師估算整份財政預算案經濟提振作用達2%，當中0.7%為消費券。

就預算案提到為失業人士推出失業貸款，勞工界潘兆平提到有在職人士並非失業，而是放無薪假或停工，故問及會否放寬至這類人士，亦問到會否提高8萬元的上限；另有議員再對政府未有設立失業援助感到失望，工聯會麥美娟質疑當中央以脫貧為目標的同時，特區政府去年卻不斷製造貧窮，同時點名批評勞福局局長羅致光要脅勞工界，強調不應用退休保障解決失業問題。工聯會陸頌雄更向陳茂波作出呼籲，向羅致光慷慨解囊。旅遊界姚思榮則提到，業界有很多自僱人士，關注能否受惠於貸款計劃。另有議員認為政府可考慮市民借用強積金或以強積金作貸款擔保。

陳茂波回應指，百分百擔保貸款計劃申請期限為6個月，因政府研判抗疫工作已見成效，亦有疫苗接種計劃，加上外國亦已進行疫苗接種計劃，故認為年中經濟動力上升持續至2022年，失業壓力應該會緩減。他提到，強積金是退休保障，須審慎處理。

陳茂波強調，最重要是抗疫及恢復經濟，而失業貸款亦是為失業人士提供一個選項以解決燃眉之急。對放寬至其他被減薪的市民，他認為當中涉及問題複雜，政府要同時考慮濫用的情況，而勞工及福利局已降低在職家庭津貼的工時門檻，幫助開工不足的工友。

另外，有議員關注電子消費券問題，擔心手續費高昂；亦問到可否一筆過撥款，希望更為彈性處理；民建聯李慧琼呼籲為細節作思考，如為老人家著想，可將電子消費券用在醫療卷；陸頌雄擔心消費券益及大型超市，問及會否要求大型超市提供節扣。

陳茂波表示，消費券使用範圍盡可能加闊，以促進經濟，又指會盡量節省行政費。他亦表示，決定分階段發放電子消費券是吸取外國經驗，才決定有時限消費，認為做法對拉動經濟作用最為有效。他重申，政府會繼續聆聽社會意見。

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記者：曾卓鋒