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【天氣預測】天文台料冷鋒明日殺到會有雨　周末早上新界低見13°C　

社會 10:56 2021/02/25

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本港周末早上新界部分地區低見13°C。　

天氣今日突然轉涼且有幾陣雨。天文台預料一道冷鋒會形成並在明日稍後抵達華南沿岸，該區有幾陣雨，週末期間稍涼，受季候風補充影響，預料下週中期廣東地區天氣轉涼。

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天文台表示，一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸。華中的氣壓正在上升，預料一道冷鋒會形成並在明日稍後抵達華南沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，初時有幾陣雨，而下午短暫時間有陽光，吹和緩偏東風，初時風勢清勁。

根據九天天氣預報，明日（26日）天氣大致多雲，有幾陣雨及能見度較低。日間短暫時間有陽光及溫暖，氣溫介乎20至27度；周六（27日）及周日（28日）大致多雲。早上清涼。日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫介乎17至24度，而部分新界地區更在早上8時錄得只有13度。

另外，新一份財政預算案昨日公布，重點如下：

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記者：郭詩詩

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