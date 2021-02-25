【失憶24小時】江欣燕增肥6磅凸腩演的士司機　靠168間歇性斷食回復驕人身材

▲ 江欣燕在《失憶24小時》演發福的士司機。

在TVB劇《失憶24小時》內，江欣燕一改美魔女形象，演不修邊幅的中年發福的士司機，造型隨性又凸肚腩，外表似到十足十！江欣燕十分敬業，為了今次《失憶24小時》的角色，更特意增肥6磅。

江欣燕曾透露，在接到劇本時覺得要做的士司機，身型一定不能有線條美，而且的士司機天天都坐，定會有大肚腩，所以江欣燕決定增肥演出，果然夠專業。

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▲ 江欣燕為拍《失憶24小時》增肥6磅。（劇照）

江欣燕用「168減肥法」

為此，江欣燕改變飲食習慣，在每天收工後都吃便利店的即叮即食飯盒，令身型迅速增磅，看起來不再苗條，可謂為藝術而犧牲。

劇集拍攝完畢至今已有一段時間，近日落力為劇集宣傳的江欣燕亦早已回復Fit爆身材。現年53歲的她早前就接連穿上睡衣質感的衣服出席活動，盡展美魔女的驕人好身材。

江欣燕就指拍劇後以「168減肥法」，再加做家務才成功瘦回拍劇前的磅數。

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168間歇性斷食詳情

「168減肥法」其實是間歇性斷食的一種，就是一天中只有8小時進食，另外16小時完全禁食。而在16小時內，只可攝取零熱量，如水、鹽、黑咖啡及茶。

不少明星也採用「168減肥法」，而最常見的168斷食時間是中午12時起進食，晚上8時前結束。

▲ 江欣燕現已回復好身材。（Instagram圖片）

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這種輕斷食的方法是靠計算時間，而非計算卡路里。人體在一日三餐最常消耗的是碳水化合物（醣類），所以在身體空腹16小時後，身體便較易進一步分解脂肪，達到減肥效果。

「168減肥法」建議每餐吃2份蔬菜，1份全榖類食物，及1份蛋白質，也可選擇熱量極低，纖維值高的藻類及菇類食物。

此外，要令「168減肥法」成功的關鍵是要多喝水、少量多餐，及搭配有氧運動便最為有效。

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同場加映：何泳芍訪問