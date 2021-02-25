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【開心速遞】譚校長+崔Auntie共度春宵？　Bonnie朱Ling被引誘出軌【有片】

娛樂 12:08 2021/02/25

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TVB劇《開心速遞》的譚道德（陳榮峻飾）被容儀（吳香倫飾）懷疑與崔Aunite（盧宛茵飾）偷食。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》大談出軌問題，譚道德（陳榮峻飾）被容儀（吳香倫飾）懷疑與崔Aunite（盧宛茵飾）偷食，譚道德夫婦亦設計誘Bonnie（林凱恩飾）背安仔（周嘉洛飾）偷食朱Ling（吳偉豪飾）。

昨晚（24日）播出的第1159集「中年婚姻危機」講述譚校長得悉自己誤會安仔、Bonnie與朱Ling的關係，不禁重燃希望，欲再撮合朱Ling和Bonnie。

【開心速遞】吳香倫患皮肌炎關節腫脹身體乏力　感恩陳榮峻照料起居：辛苦了他

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安仔信任Bonnie

譚道德夫婦設法讓安仔與Bonnie的關係出現裂痕，道德以自身經歷慫恿安仔與Bonnie抗衡，引致容儀不悅。

譚道德欲使朱Ling覺醒，希望他不要再遷就城安，着容儀設法教導朱Ling，結果鬧出尷尬風波。容儀怪丈夫於她需要幫忙時沒有挺身而出，二人重提舊事互數對方不是，鬧得不歡而散。

譚道德往好爸Bar買醉，想不到竟重遇舊情人崔Aunite，其後更於酒店內一同喝酒過夜，惹來容儀誤會二人愛火重燃。為了證明自己清白，譚道德夫婦設計讓Bonnie出軌，結果只是Bonnie和朱Ling借位，而安仔也表示會信任女友和好兄弟。

【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】

（取自IG）

「Bonnie」林凱恩於社交平台貼出「父女合照」，並寫道：

今次到爸爸要抄返100次♪( ´▽｀)
#乖乖地飲茶咪好囉🥲
#作為女兒叫我情何以堪
#開心速遞

同場加映：Joe Junior專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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