【牌照費加價】私家車牌照費增加30%　有車主形容政府「打劫」開源

▲ 新一份財政預算案宣布，私家車首次登記稅稅率即時提高15%，牌照費增加30%。（資料圖片）

新一份財政預算案宣布，私家車首次登記稅稅率即時提高15%，牌照費增加30%，即時生效，期望可以紓緩交通擠塞問題。有市民吳先生今早（25日）在電台節目上認為，違例泊車才是令交流擠塞的主因，政府應增加有關定額罰款，不明為何有關政策要懲罰正當使用汽車，質疑政府不敢得罪違法人士。

另一市民嚴先生則指，自己居於新界村屋，已使用一輛舊車10多年以車代步，沒有不駕車的選擇。他指，汽車數量已增加多年，質疑為何選擇今年經濟差時增加牌費，政府經歷多年派錢後，到今年「打劫」開源，批評政府完全沒有全盤計劃。

財政司司長陳茂波今早（25日）出席《財政預算案》聯合電台節時指出，目前本港經濟衰退相較嚴重，故增加稅項要審慎研究，包括對本港競爭力的影響、加稅的對象，以及是否做到「能者多付」。

他又指出，物業空置稅最主要目的是希望地產商加快樓宇買賣，並非增加收入，而且增加收入有限；至於商品服務稅好處是稅基大，但其缺點是累退制，對基層影響較大，不可輕易從事需要社會討論。另外，政府檢討差餉制度時會探討將物業分類、以及向不同價值的物業採取不同稅率。

陳茂波又透露，曾考慮過增加薪俸稅及利得率，粗略估計如果將稅率調高1%，政府能多收100億元，但「行出街就知道社會幾痛、知道經濟有幾差」，因此認為現時並不太適合，今年暫時不會做，來年就要視乎形勢再決定。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙