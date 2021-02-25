【恐怖意外】3歲女童被鬥牛犬咬傷臉部縫15針　爸爸怒轟狗主不制止：她轉身就走

▲ 美國一名3歲女童遭鬥牛犬咬傷，爸爸怒轟狗主不顧而去。

美國早前發生恐怖意外，一名3歲女童與父母在餐廳排隊點餐時，被另一位顧客的鬥牛犬咬傷，面部需縫15針。狗主目睹意外過程，卻沒有即時阻止，隨後更不顧而去，令女童父母大感錯愕。

綜合外媒報道，3歲女童Ronin Waldroup上月和父母到餐廳排隊點餐，突然一隻鬥牛犬衝到她身旁，撕咬着她的臉。目擊者指，鬥牛犬緊咬女童的臉，並左右搖晃，主人過了一會才把狗狗從女童身上拉下來。意外發生後，狗主若無其事地走開，女童父親追上她，阻止她離開餐廳，

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狗主聽後仍然堅持登車離去，令女童父母大感錯愕。女童被送往醫院救治，面部縫了15針。女童在意外後傷心地跟媽媽說，自己變得很醜，令媽媽感到心酸。媽媽指Ronin需要接受整形手術，來掩蓋疤痕。

當地警方及後追查事件，發現鬥牛犬的主人是46歲的Jennifer Romano，根據法庭檔案顯示，他飼養的鬥牛犬Kingston在過去一年內咬傷了兩個人。鬥牛犬隨後被拘留在動物收養中心，並在上月實施安樂死，狗主則被控傷害兒童罪及篡改物證罪。

意外發生後，Ronin家人發起眾籌，冀為女兒籌得醫療費用。

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責任編輯︰王明芳