【異食癖】36萬網民觀看直播主「吃土」　奸商無本生利用泥製餅乾1斤泥土賣20元

▲ 內地現拍片「吃土」熱潮，觀看量可高達36萬。

以往「吃土」用來形容瘋狂購物後錢包掏空的意思，但如今「吃土」居然成真。內地媒體調查發現，網上出現不少異食癖人士吃土的影片，而且影片瀏覽量並不低，可多達數十萬人觀看。網購平台上又出現無本生利的商家，售賣各款泥土，1斤泥土可賣10多元至20多元人民幣。

據《新時報》報道，網上出現不少「食土」影片，片中事主大部份都是以不露臉形式展示食土，影片標題多帶有「異食癖」3字。片段中，事主會將各類泥土放在嘴邊不停咀嚼，並發現清脆聲，聽起來很有「食慾」。

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而且，不同的影片會根據泥土的類種進行分類，除了常見的黃土外，還有新疆白土、煙燻土、膠泥土等，部份人更會點醬食用。而觀看這些影片的網民也不少，部份人更會留言：「想體驗看看」、「越看越想吃」等，觀看量可高達36萬。

▲ 吃土影片播放量高達36萬。(影片截圖)

另一方面，購買平台如淘寶亦十分容易找到這些泥土，單是交易評論就可多達3500條。不良商家無本生利，販售多種泥土，如烤土、煙燻土、膠泥土、灶心土、黃土、俄羅斯白土等，售價約1斤10多元至20多元人民幣，甚至有些會製成餅乾、球狀模樣，並聲稱有曬乾、殺菌。

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不過，從部份商家配圖可見，不少土塊堆積在牆角或直接晾曬在地上，甚至直接在灶台旁挖土，似乎並不衛生。

▲ 土塊直接晾曬在地上。(圖片來源：淘寶)

網民進食泥土感受：

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大部份網友均認為，食土為極度危險的行為，或會引發消化不良、消化道出血等，且此類影片也易引發青少年模仿。雖然部份直播主只嚼不咽，但部份人會沒有分辨能力，或會認為泥土可以吃。

濟南二安心理諮詢中心莊衞東就「吃土」行為表示，此舉屬於異食癖，需從心理和精神兩方面治療。1至3歲小孩在認知不完全時，或會胡亂食用物品，惟成年人有異食行為，屬於心理發育遲滯，為個人認知能力問題，亦有部分患者從習慣發展成自然。

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責任編輯：羅嘉欣