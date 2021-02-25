【子宮頸癌】35歲婦懷胎8個月竟「準時來經」驚揭患癌　解構子宮頸癌6大症狀

▲ 解構子宮頸癌6大症狀。

陰道出血切勿掉以輕心，內地一名35歲婦人每月準時來月經，做體檢照超聲波時卻被告知已懷胎8個月，其後才知道自己以為的「月經」竟是出血，確診是子宮頸癌，需緊急剖腹產子，並切除子宮和清除周邊淋巴組織，保母嬰平安。

據內地媒體報道，四川資陽一名35歲婦人進行身體檢查時，照腹部超聲波意外發現已懷胎8個月。婦人當下認為不可能，表示自己每個月都準時來月經，又聲稱沒有孕吐現象，拒絕相信自己懷孕：

我都生過2個孩子了，還會不知道懷孕是甚麼感覺嗎？

婦人後來再到一間醫院做全身檢查，結果顯示已懷孕34周。她感到難以置信，但醫生就覺得情況有異，於是再為她做檢查，發現她的子宮頸處有大量膿性分泌物，判斷婦人出血並非來月經，而是陰道出血，罹患子宮頸癌。

由於情況特殊，加上胎兒快足月，醫療團隊決定進行剖腹生產手術，並為她切除子宮及清掃淋巴，最終順利誕下一名約7.6磅的女嬰，而婦人仍在深切治療部監察。

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子宮頸癌症狀

根據衞生署資料，早期的子宮頸癌和不正常的細胞病變可能沒有任何症狀 。最普通的症狀是不正常的陰道出血，包括陰道在以下情況出血：

在兩次經期之間

在性交時或之後

在更年期後

其他5大症狀包括：

陰道排出難聞的分泌

盆骨痛楚 、背痛（如影響神經或骨骼）

小便出血或痛楚（如影響泌尿系統）

腳腫（如影響淋巴系統）

全身疲倦和體重下降

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責任編輯：羅嘉欣