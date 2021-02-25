【藏鐳射筆罪成】地政總署丈量員藏鐳射筆罪成　官不接納工作用途說法

▲ 一名地政總署丈量員涉藏鐳射筆，在觀塘裁判法院被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。（資料圖片）

33歲地政總署丈量員涉於2019年10月中，在牛頭角道遊樂場攜有1枝鐳射筆，經審訊後今（25日）於觀塘裁判法院被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，還押3月11日候判。裁判官裁決時指，被告及胞妹稱偶遇示威者逃跑及警員追捕，被告不知所措下一同逃跑，惟裁判官指說法不可信，指被告遺下胞妹自顧自逃跑，不合情理。裁判官又指被告在案發前一個月才購入涉案鐳射筆，不接納辯方工作用途的說法。

被告雷启添（33歲），報稱地政總署丈量員，早前否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年10月13日在牛頭角道兒童遊樂場一帶，無合法權限或合理辯解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官今裁決時指，控方案情是當日牛頭角站附近有人聚集堵路，警署警長林華平供稱約有100至200人聚集及後下令作出拘捕，人群四散逃跑，警車追截到雅麗道。警員陳浩駒供稱在雅麗道的逃跑人群中看見被告，當時被告戴黑框眼鏡、穿黑色衣服及揹斜孭袋，但沒有戴面罩，陳稱及後在牛頭角道兒童遊樂場截停被告。

裁判官指，辯方質疑被告當時沒有戴面罩，為何陳無法說出被告容貌，另質疑陳拘捕被告後，為何沒有在警車上點算證物。被告在審訊中出庭自辯，而被告亦供稱當時因不知所措，故與人群一起逃跑，被告亦同意自己斜孭袋中有涉案鐳射筆。裁判官接納控方證人誠實可靠。

裁判官續指，被告及其胞妹有出庭作證，辯方說法是兩人午飯後打算前往會合父母及選購電器，惟遇上人群逃跑及警察追捕，被告不知所措而隨同逃跑，後被警員截停。

惟裁判官認為被告及其胞妹證供不可信及不可靠，裁判官指被告當時身穿黑衣黑褲，無緣無故與人逃跑，豈不是更為可疑，而且被告當時遺下胞妹，自顧自逃跑亦不合情理。裁判官又指被告胞妹供稱其後到了牛頭角道兒童遊樂場的椅子坐下，但被告被捕時，胞妹卻沒有上前關注或查問。

就辯方提出鐳射筆有正當用途，即被告用於工作上，裁判官亦拒絕接納，裁判官指涉案鐳射筆是被告在案發前一個月才購買，而被告供稱因為舊鐳射筆發出紅色鐳射光線，陽光下看不清，因此須替換，惟被告的舊鐳射筆已使用了2至3年，裁判官質疑為何被告案發前一個月才替換。

裁判官最終裁定被告罪名成立，押後案件至3月11日判刑，期間為被告索取背景報告，被告須還押候判。

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記者：王仁昌