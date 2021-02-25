【無情子女】6旬截肢老婦攜尿片被遺棄街頭　子女不聽電話不願接回母仍出聲維護

▲ 6旬截肢老婦攜尿片被遺棄街頭，子女不聽電話不願接回母仍出聲維護。

父母為了子女付出一生，希望他日年老後子女陪伴在旁，然而世事無常，未必每一位子女願意照顧年邁的母親。馬來西亞一名6旬母親獨自坐在路邊，遲遲沒有子女接回，身旁更有一大袋尿片及衣服，途人不忍婦人流浪街頭，聯繫政府人員幫助。

綜合外媒報道，馬來西亞一名6旬老婦獨自坐在輪椅上許久，視乎在等待子女或家屬接她回家。但等到深夜，老婦仍在原地，陪伴她的只有一大袋衣服及尿片，她貌似不能自理。途人不忍老婦深夜流浪街頭，決定聯繫當地政府人員。

子女不願接回母親 任由她流浪街頭

政府人員到達，發現老婦雙腿截肢、家境貧窮。由於子女同住該區，決定致電子女，惟撥打多通電話卻沒有一名子女願意接回母親。政府人員表示，

她的兒女們都有各種奇奇怪怪的理由，反正就是不願意把她帶回家，不過這名婦人雙腿截肢，記憶力也很差，我們實在沒辦法，只好交由警察處理。

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後來，警方再次聯絡其兒子，兒子終於答應到車站接回母親，為等待至凌晨3時，兒子再次反悔。無計可施下，警方只好聯繫老人院，同時讓老婦先坐救護車到醫院進行健康及新冠肺炎檢測。

母親仍維護子女

但是，最讓人心酸是，老婦對於孩子無情的行為沒有半點怨言，反而更出聲維護他們，

雖然我和孩子們很久沒見面，但是他們都是好人。

目前，老婦已經住入老人院，中心決定讓老婦免費入住。

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責任編輯：王明芳