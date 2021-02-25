【恐怖意外】7歲女童插拖板突漏電爆炸　手指燒黑手掌起水泡險送命

▲ 7歲女童插拖板時突然漏電爆炸，手指被燒黑，手掌起水泡。

家長稍一不留神，小朋友隨時出事。菲律賓上周發生一宗恐佈奪命意外，一名2歲男童在家中將一隻鐵匙羹，插入電插座孔，結果當場被活活電死。當地一名媽媽為事件感到難過，並在社交媒體發文分享其7歲女兒早前亦發生類似意外，女兒插拖板時突然漏電爆炸，手指被燒黑，手掌起水泡。

拖板爆炸7歲女童手指燒黑

該名媽媽以「Athena Quintana Comboy」之名，本周一在facebook發帖，表示當她看到2歲男童被電死的新聞時，她感到非常心痛，並指出就在兩個星期前，她的7歲女兒也發生了同樣的事情。她講述事發經過︰

女兒拿著拖板插頭，插入牆壁上的插座時，突然在她手上爆炸，幸好她沒有被電死，但她的手出事了……

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媽媽上載了數張相片，可見7歲女兒的左手嚴重受傷，幾隻手指都被燒黑了，手掌近拇指位置起了一個大水泡，還展示了燒溶了的變型插頭，看到令人大吃一驚。她告誡家長們︰

一定要特別注意！因為我們不知道何時會發生事故。

2歲男童鐵湯匙插電座電死

上周五菲律賓2歲男童Jake Angara被電死，當時他與家人在家中，惟家人未有留意他拿著鐵匙羹，插入電插座孔。當他被發現時，已經處於被電暈狀態。家人立即將他送醫，但經診治後，證實男童已經被電死。

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男童母親表示，當時她忙於為兒子沖奶粉，但不久即聽到爆炸聲，她以為是有東西重摔在地，還未知道兒子出事，嚴重受傷。但不久，她聽到丈夫突然大叫，指兒子倒在地上，她才心知不妙。

經調查後相信，男童將鐵匙羹插到通電狀態的插座上，結果被電死，而男童的胸腔和腹部都有嚴重燒傷的痕跡。

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責任編輯：王明芳