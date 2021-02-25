【減價優惠】意大利帆布鞋王Superga開倉　男女裝潮鞋一律$199

▲ Boomsale開倉於1/3-6/6日舉行。（官方圖片）

意大利帆布鞋王Superga開倉，所有鞋款一律以超低價$199發售，想跟一眾潮人型人看齊，買多幾對Superga來襯衫也不為過吧！開倉活動同場還有多款限量版Nike及Jordan熱炒波鞋，同樣激減發售，讓大家瘋狂入貨。

▲ 豹紋底PRINTEDFOXING A1P。（官方圖片）

Superga擁有100多年歷史，是意大利的帆布鞋王，大家對它的認識可能不及Converse或Vans，這只因為Superga向來低調，不過無論如何，也逃不過潮人的法眼，成了潮人必備鞋款。

Superga不單是製造橡膠鞋底帆布鞋的始祖，更憑一雙Classic 2750帆布鞋，贏得「意大利國民鞋履」的稱號。開倉日所有男、女裝Superga鞋款一律只售$199，說不定會找到Classic 2750的筍貨。

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是次Boomsale的開倉除了Superga之外，還有多款市面熱炒的限量版Nike及Jordan波鞋，同樣以特價發售，Stranger Things x Nike Air Tailwind '79 “Upside Down”、Nike Air Max 1 Tinker Sketch to Shelf White等都屬必搶款式。同場還有多個服飾手袋品牌，包括Longchamp、Amenpapa及Air Jordan、Nike、Converse、Levi's等的童裝，童裝$50起有售，非常抵買。另有台灣小食及香水，部份貨品更買4送1！



Boomsale開倉詳細資料

日期︰3月1日（星期一）至3月6日（星期六）

地點︰荔枝角青山道704號合興工業大廈8樓C&D室（荔枝角鐵站C出口）

時間︰星期一至五11am-8pm；星期六11am-6pm

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記者︰Maria