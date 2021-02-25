【煲劇遺害】新年放假狂煲50集韓劇　30歲女患飛蚊症頻見黑影閃光【附護眼貼士】

▲ 一名30歲女子放假期間狂煲50集韓劇，結果患飛蚊症。

煲劇期間也要讓眼睛休息！台灣一名30歲女子農曆新年假期在家中追劇，曾於一日內追看了50多集韓劇，導致不時有黑影飛過，並出現閃光，求醫後證實為飛蚊症。當地有眼科醫生指，若黑影突然增多，遮蔽視野，應盡快求醫，因為嚴重起來可致視網膜脫落，甚至失明。

綜合台灣媒體報道，衛生福利部臺北醫院眼科主任醫生林人傑表示，新年假期後，門診半日內已接獲10幾宗飛蚊症病例，其中一名患者為30歲張姓女子，因新年假期間在家中不停追劇，結果確診為飛蚊症。

林醫生表示，飛蚊症患者有年輕化趨勢，經常熬夜以及長時間看電視、玩電腦和手機，會導致眼睛疲勞過度，較易出現飛蚊症。他指出，要預防飛蚊症，每隔一小時就要讓眼睛休息5至10分鐘，以免雙眼過度疲勞。

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突然出現大量飛蚊要求醫

綜合本港醫院管理局及衞生署的資料，當看東西時，感覺到不同形狀大小的黑點或飄浮物在眼前浮游時，就稱為「飛蚊症」。「飛蚊」是指眼球玻璃體混濁和有些飄浮物引致的。

飛蚊症本身是一個徵狀，而不是一個病，會持續很多年，但大部份不會影響視力。「飛蚊」多是短暫現象，它的數量會隨著時間而改變，而且有機會消失。但當看到大量「飛蚊」突然出現、閃光、視野有變化就要立刻看醫生。

飛蚊症主要分為兩種

眼科專科醫生葉佩珮曾受訪表示，飛蚊症主要分為以下兩種：

急性飛蚊症：多數因視網膜裂孔、出血或發炎所引致的飛蚊病徵，必須及早處理以減少視力的喪失。

慢性或良性飛蚊症：因玻璃體分離時，玻璃體膠原質纖維退化產生了雜質，變得混濁，產生了飛蚊徵狀。

緩慢進展的後玻璃體分離大多是良性且無害，少數急速進展的後玻璃體分離可拉扯視網膜血管，造成出血、視網膜穿孔甚至脫落，所以急性飛蚊症患者應盡早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣