【慘痛經歷】金剛舊愛梁云菲曾被三男輪流性侵　受辱後再遭老翁荒野侵犯【有片】

▲ 金剛舊愛曾被父親關進監獄，梁云菲14歲被三男輪流性侵。

藝人金剛的舊愛、「國光女神」梁云菲日前接受台灣節目《單身行不行》訪問自爆年少時的慘痛遭遇，包括因離家出走被父親通緝坐監兩個月，出獄後再度離家，先後被三名男子輪流性侵，再被70歲老伯帶到荒野侵犯，未有得到家人關心的她更意圖自殺，經歷過各種苦難後，梁云菲希望以自身經歷作為反面教材。

現年30歲的台灣女藝人梁云菲，因身材火辣又愛以性感造型示人，憑節目《國光幫幫忙》出道的她有「國光女神」的封號。

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▲ 梁云菲與金剛去年四月分手。（instagram圖片）

梁云菲自小反叛

之前梁云菲與金剛拍拖時，二人經常高調放閃，男方曾揚言兩年內娶對方為妻，惜二人於去年4月分手，現時已各有新歡。男方與失婚藝人黃瑜嫻（小嫻）相戀，而梁云菲則與攝影師男友Jackson不時放閃。

梁云菲日前接受節目《單身行不行》訪問，重提年少無知時所經歷的創傷，希望為作為反面教材，為大家作個警剔。

她的爸爸是有名的醫生，媽媽則是舞廳紅牌，自小生於高壓環境下長大，讓她非常反叛，一升上國中便離家出走。

▲ 梁云菲與現任攝影師男友非常甜蜜。（instagram圖片）

當時梁云菲逃到男友家居住，父親靠著關係下通緝令，警察上門把梁云菲抓到警察局，又把她帶到醫院做身體檢查。

後來，梁云菲才知檢查是為了測試她有否染上性病，讓她非常心痛：「這些事情由一個陌生男人帶我去做，而不是我爸我媽。」

▲ 梁云菲在節目上分享當年創傷。（節目截圖）

坐監兩個月

之後梁云菲又再離家出走，隨後再被警察找回並隨即把她關進牢房，無故坐了兩個月的監：「身邊都是殺人未遂、販毒、真的有犯法的人，我覺得好納悶和莫名，不知道錯在哪裡。可能你找不到我，才用這種極端的方式對待我，但我也不會聽。」

雖然父親曾經探了一次監，但未能解決這個積壓已久的問題。在梁云菲出獄後當天，她便決定再度離家出走，去投靠在監獄結識的朋友。她偷了父親的銀包便出門：「大門被鐵鍊拴住，於是我從5樓爬下去。出去打開錢包才發現有十萬塊台幣，不知道原來有這麼多。」

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慘被朋友出賣

當晚她跟女子監獄認識的朋友租住汽車旅館，醒來後現人與錢都不見了：「那時候想說，我是否真的好傻好天真。但都沒有想過回家，去睡網吧、速食店、在路邊待著，那時流行網路聊天室，我留言問有沒有人家可以借我住。」

梁云菲吸了一大口氣，決定慢慢道出她過去的巨大創傷，並透露那次傷害讓她患上重度抑鬱症及創傷後遺症，至今仍需要服藥。

她憶述當時在路上流連，有一位男子主動靠近，感覺想要追求她：「他的摩托車改得很酷很炫，覺得可以被照顧了。那晚的事情至今還是很清晰。」

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被三男灌醉性侵

那名男子邀請了有一對夫妻和那丈夫的弟弟，現場三名男生把她灌醉後，現場輪流對她性侵：「重點是那個老婆從頭到尾都在現場看，結束之後她還幫我洗澡，洗完就把我丟路邊街頭。印象很深刻，那時我沒穿鞋子還下雨。我不敢報警，因為我是失蹤人口。那時候大概14歲，之後還不敢跟家人講自己吞下來。」

之後梁云菲還是不想回家，去了保齡球館流連，遇上年約70歲的老伯隨著對方上車：「他問我是不是缺錢、看起來很需要被幫助，我覺得對方是不是想要關心我，腦子裡還是相信人性本善。我肚子餓、沒地方待，於是就跟著他了，但我一上車，他又把我載到荒郊野外，對我做不堪的事情。」

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最後父母把她找回家，好好帶梁云菲接受精神治療，但她未有將慘痛經歷告知父母。

感到無比痛苦的她當晚把醫生給的所有藥一次過吃掉意圖輕生，最後其醫生爸爸得知後只說：「你知道你吃這些藥不會死掉，只會讓你身體不好受，我也沒有辦法陪你去醫院，因為我可能會上新聞，弄得更不好看。」

父親更明言不會幫她叫救護車，著她自己叫的士到醫院，到底歇斯底里狀態的梁云菲只好自行到醫院洗胃。

後來父親寫信給梁云菲講出心底話，他說自己在事業上是位成功的男人，如果對外跟別人說「梁成福是我爸爸」，會讓她感到驕傲，但他承認自己是個失敗的爸爸。梁云菲知道父親有反省和內疚，知道自己也有錯失的地方，可能礙於顏面沒辦法講出來，父女之間的心結亦因此慢慢打開。

不過節目播出後有不少人留言為梁云菲送上鼓勵，亦有人惡意留言，指她亂作故事、搏曝光等。

梁云菲在社交網站撰文回應：「今天我根本不缺這種版面，你們覺得會有一個女性，希望自己的名字跟這些負面的字綁在一起嗎？也不會有一個女藝人願意編一段這樣不堪的故事，來提升自己一時的討論吧？留言前是不是，能再仔細想想自己的言論，會不會太冷血，像一把鋒利的刀，你等同無形之中殺了一個人。」

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