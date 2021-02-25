【緣來自咖啡2】自爆曾被才子黄霑批為家恥　蘇施黃歷患乳癌樂觀抗病

▲ 蘇施黃曾患乳癌。

馬浚偉親自構想、策劃、製作及主持的節目《緣來自咖啡2》，日前邀請了蘇施黃任嘉賓，二人摸着咖啡杯探討人生百味，分享箇中苦與甜，節目中蘇施黃憶述自己當年患乳癌經歷，及戰勝病魔後的體會。

名嘴蘇施黃在2005年曾患上乳癌，當時她很快便決定要切除手術，日前她作客馬浚偉《緣來自咖啡 2》時，再談及患病經過。

蘇施黃憶述當年泰國旅行時，發現自己患上癌症，但醫生用英文跟她講病情，她自言英語不好，最初聽不明白，以為沒想像中嚴重。

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▲ 蘇施黃作客《緣來自咖啡2》。

樂觀面對患癌

蘇施黃稱：「我真是識不懂，因為他用malignancy，我還指住問是甚麼意思，醫生望著我尷尬說是cancer。」

她指當日早上七點多去驗，中午已有報告，當時係消化不到患癌消息，之後再去看腫瘤及骨科，對方提議她再抽針化驗，蘇施黃覺得浪費時間金錢。

她指：「因為事情來得好快，即時打電話返香港，找了醫生，一落機就去醫院。」

▲ 節目中談到生病經歷。

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蘇施黃表示由確認患癌到開刀只是一星期時間，她甚至未消化自己患癌的消息，便已接受手術，不浪費等待的時間。她笑道：「我做完切除手術，休息兩星期已經返工，之後再電療，最後再看中醫，終於痊癒。」

雖然之後蘇施黃曾受類風濕關節炎困擾，但她勇於抗病，不諱疾忌醫：「建議大家身體一有不舒服，便要快些看醫生，不要拖延。」

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蘇施黃自離職商台後，現跟劉天賜、雲海主持網上節目，原來她跟劉天賜是叔姪女關係。節目中，蘇施黃提到二人曾被黃霑批為劉家恥辱。

自嘲中英文不好

她說：「因為我家裡全部都是一些文人，他（黃霑）識我屋企很多上一輩的人，經常一齊食飯一齊玩，他曾講我同劉天賜都算是劉家恥辱，的而且確我不修邊幅，中英文又差。」蘇施黃知道霑叔是講笑，但她亦憑自己口才創造一番事業。

▲ 跟劉天賜是親戚關係。

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節目中蘇施黃坦言對馬仔百分百佩服：「他最後可能是一個在街上或者街市內賣東西的人，因為他14歲就半工讀，邊賣雪糕邊返學至中學畢業，這種能耐同經驗非一般人所有，他可以樣鞭策自己一直向上爬，自強不息，不停進修學習，才有今日大家熟悉的馬浚偉！」

她非常佩服馬仔好學不倦：「做人理該如此，無論幾多歲都要堅持學習，這才是保持年輕的秘訣。」

馬仔很感激阿蘇在節目中跟大家坦誠分享當年患病、治療的心路歷程：「她是一個很真實的人，從不掩飾、修飾自己去迎合他人。曾經有人質疑她沒煮食技巧，但我可以確切告訴大家，有次在她家晚飯，三個半小時內，阿蘇煮好多道菜，美味得很，我好希望她快推出自己品牌，令所有人都可以共享美食。」

同場加映：林盛斌訪問