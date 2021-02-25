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警方於大角咀工廈檢逾40公斤懐疑可卡因市值6,350萬元　25歲本地男被捕

社會 12:44 2021/02/25

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警方展示檢獲證物。（曾秋文攝）

警方於於大角咀工廈劏房檢獲逾40公斤懐疑可卡因，市值超過6,000萬元，並拘捕一名25歲本地男子。他被控兩項販毒罪，明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

警方指，毒品調查科探員根據線報，昨日（24日）在大角咀洋松街一工廠大廈外拘捕一名25歲本地男子，在他手持的紅白藍帆布袋內搜出5磚懐疑可卡因，於是將他拘捕，探員其後再押解被捕人士到同一座大廈的約80呎劏房調查，在劏房內再檢獲多35磚可卡因及一些包裝工具，行動中共撿獲40.3公斤懷疑可卡因，市值6,350萬港元。

點擊圖片即睇警方行動檢獲的證物：

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毒品調查科行動組高級督察譚瑋諾相信，行動已成功搗截該批毒品流入本地市場，被捕男子報稱無業，無黑社會背景。

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記者：曾秋文

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