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【失戀傷痛】情侶分手後走不出傷痛　輔導心理學家教你如何安慰分手朋友

社會 12:53 2021/03/01

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輔導心理學家指出有兩種人會在分手後難走出傷痛。

情侶談戀愛時總希望能與對方長長久久，但有機會亦會因各種原因分手，部分人更會走不出傷痛，影響情緒及生活。註冊輔導心理學家吳芷嫣指出，若分手後墮進錯誤的心態會難以走出情傷，建議身邊的朋友要以正確的方式陪他走過傷痛。

分手是每對情侶都有機會遇到的經歷，當一段關係並非在和平分手的情況下，就會有「通知者」及「被通知者」的出現，而多數走不出傷痛的都是後者。註冊輔導心理學家吳芷嫣在接受TOPick訪問時解釋，因為「通知者」早已決定要分手，故已有一段時間準備，反而「被通知者」是突然收到消息，感覺有如突然被解僱一樣，難以接受事實。

此外，「被通知者」在分手後較易會有「被害者」的心態，認為對方是「債仔」而自己則是地位較高的「債主」，覺得對方欠了自己。她指出，這心態雖然可在短時間內撫平自己的傷痛，惟長期來說，根本沒有恰當地處理自己的情緒。

分手後亦難免會找來朋友訴苦，但原來站在對方角度，幫忙數落對方的前度是一個錯誤的做法。吳芷嫣指出，此舉或會加深「被害者」的心態，繼而令他覺得自己所選的另一半是錯誤的，導致分手後一直走不出來。

人們常說「愛的反面就是恨」，但其實愛的反面不是「恨」而是「不愛」，當分手後出現這些「非黑即白」的想法會令自己更難走出傷痛，而長期依賴對方、缺乏安全感的人亦會在分手後感到不安，難以抽離情緒。

她認為，當安慰對方時應默默陪伴在旁，與他共渡傷心難過的日子，不應數落對方的前度或要求他們盡快找新對象，因為急於找新對象可能會在情緒尚未回復時會帶着前度影子到下一段關係，從而影響與新對象的關係。在一段時間過後，朋友亦可與他找出分手的原因或戀愛中所學到的事情，從而解開心結。

至於怎樣才算已經走出傷痛呢？吳芷嫣就認為，當想起對方或遇到熟悉的事物或環境時，沒有因而被影響情緒或工作，甚至已重回正常的生活模式時，就算是已走出了傷痛。她建議談戀愛時即使有多深愛對方，都不可以沒有了自我，也不應長時間要求對方陪伴在自己的身邊，要好好發掘不一樣的自己，關係才會更美好。

詳細內容，密切留意HKET TV在3月1日晚上10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩

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