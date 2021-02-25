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【香港富豪排行榜】受惠Zoom股價　李嘉誠重登福布斯香港富豪榜首位

社會 12:53 2021/02/25

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李嘉誠重登福布斯香港富豪榜首位（資料圖片）

福布斯公布最新香港富豪榜，去年排名第二的長和創辦人李嘉誠，今年以354億美元財富，再度成為香港首富。即使長實集團股價去年下挫27%，惟受惠於其持股的Zoom帶來的增長抵銷其影響。

去年排行第一的恒地創辦人李兆基則以305億美元排行第2，而新世界主席鄭家純則以221億美元排行第3。排名第4則為手機玻璃製造商伯恩光學的楊建文和林惠英，財富達186億美元，由於，智能電話屏幕玻璃需求增長，帶動其財富增長逾1倍。

另外排名前10名的富豪分別為銀河娛樂主席呂志和、李錦記主席李文達、九倉大股東吳光正、華人置業創辦人劉鑾雄、新地鄺肖卿，以及阿里巴巴副主席蔡崇信。

福布斯指，縱使香港去年經濟收縮6.1%，但股市造好，帶動香港首50名富豪的財富，增長7.5%至3310億美元。

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記者：曾卓鋒

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