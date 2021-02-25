【星二代】吳尊10歲女在汶萊國王前表演大提琴　曾奪鋼琴唱歌雙金牌精通芭蕾舞

▲ 吳尊10歲女兒Nei Nei有幸獲邀在汶萊國王面前演奏大提琴。

有「汶萊王子」之稱的41歲吳尊擁有幸福家庭，與同齡的初戀情人老婆林麗瑩育有一對子女吳欣怡（Nei Nei）和吳欣樂（Max），已分別10歲和7歲大。吳尊夫妻一直努力培育子女的興趣，Nei Nei對音樂和跳舞最有天分，日前她更在汶萊國王面前表演大提琴，令吳尊感到驕傲！

吳尊於微博分享了幾張相片及發文表示，23日為汶萊國慶日，女兒Nei Nei有幸獲邀在汶萊國王面前演奏大提琴，事後國王還向她拍拍肩膊說加油及一起合照，吳尊可以從後攝鏡沾光。Nei Nei為此興奮說︰「今年一定會很幸運！」令吳尊非常感動︰

我這個爸爸真的為她感到驕傲！Nei Nei, 你比爸爸牛！

在相片中，10歲的Nei Nei已初長成，愈大愈似爸爸，更擁有一雙修長美腿驚艷網民，遺傳了吳尊的高大身型。

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學習18般武藝動靜皆宜

吳尊和老婆林麗瑩一直致力鼓勵子女發展興趣，Nei Nei曾接觸過的活動包括芭蕾舞、拉丁舞、街舞、鋼琴、大提琴、唱歌、武術、足球、烹飪、畫畫、勞作等，當中以音樂和跳舞最有天分，7歲時曾在一個音樂節上奪得鋼琴唱歌雙金牌。

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擅長芭蕾舞參加亞洲賽

8歲時，Nei Nei首次參加芭蕾舞亞洲賽事，為了比賽日夜苦練，雖然最終落敗而傷心痛哭，但吳尊力讚女兒的表現是有史以來最好，「值得爸爸驕傲」，可見吳尊教女不會計較輸贏，鼓勵女兒做到最好。Nei Nei其後不時與隊友到外地參加跳舞比賽，從中學習新事物。

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NeiNei從3歲開始學跳芭蕾舞，為得到專業認可，7歲時報考了全球最權威的英國皇家舞蹈學院Royal Academy of Dance（簡稱RAD）芭蕾舞考試，也是香港考試及評核局的認可考試。Nei Nei在Grade 1級別考試中，成功考獲Distinction成績。吳尊指女兒為芭蕾舞，付出了好大努力。

吳尊在真人騷節目《爸爸去哪兒5》時曾問過女兒將來志願︰「你去當歌手好不好，然後爸爸做妳經紀人。」但Nei Nei一口拒絕，並霸氣地說︰「我要做老闆」，之後又改口說想做廚師；在世界盃期間，她又稱想當足球員，但看來現在的Nei Nei想向跳舞或音樂夢進發！

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責任編輯︰林綺玲