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【財政預算案2021】陳茂波指失業貸款或現壞帳　設計時已兼顧不同情況

社會 13:16 2021/02/25

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財政司司長陳茂波。（馮漢柱攝）

新一份《財政預算案》提出，為失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，貸款額上限8萬元。財政司司長陳茂波表示，推出貸款計劃後或出現壞帳，但相信市民在經濟恢復後，會盡力還款；又重申計劃非取代短期失業援助，是希望為失業者在有需要時提供多一個輔助性的選項。

陳茂波今日（25日）早上就《財政預算案》出席電台聯播節目時舉例指，若申請者貸款最多8萬元，以年利率1厘計算， 首年每月還息少於70元，一年800元，其後每個月最高還款額亦約為1,400元，

陳茂波說，政府估計今年年中經濟可能會開始轉好，但需時推動就業市場，因此在設計貸款時，已盡可能兼顧不同情況，首年亦有需要要求申請人還利息，作為一個承諾。

對於有聽眾質疑借貸的人士是否有能力償還貸款，亦有聽眾憂失業者經濟狀況較差，銀行未必批款。陳茂波回應時稱，相信今年下半年本港經濟會回復動力，大家有工做的時候，便會盡能力還款，但無可避免有些個別情況會出現壞帳，對此不會感到出奇，假如日後有特殊情況，到時會顧及情況作調節。

他續言，銀行僅協助處理申請文件，金管局會與銀行商討行政安排，冀在防止濫用之餘，以令申請手續便捷。

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記者：陳曉瑩

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