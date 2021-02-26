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【剩女悲哀】34歲剩女未婚遭父母嫌棄趕出家門　情緒崩潰跳河輕生幸被年輕男子救回

親子 12:41 2021/02/26

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越南一名34歲女子因遲遲未結婚，遭父母及姊姊嫌棄趕出家門。

單身在傳統父母眼中猶如一種「罪」，越南一名34歲女子因遲遲未結婚，遭父母及姊姊嫌棄趕出家門，令女子情緒崩潰，跳河輕生。幸好一名年輕男子碰巧駕船經過，救回女子一命。

根據外媒報導，來自越南義安省的34歲女子，多年來因未婚而受到父母指責；父母和姊姊更在2月20日將女子趕出家門。女子情緒激動，跑到連接義安與河靜的大橋上，草草寫下遺書，便從橋上一躍而下，跳河尋短。

女子在遺書中寫道，自己現年34歲，未婚，被父母與姐姐趕出家門，還逼她跳橋自殺。女子跳下來的位置，正好有大堆落葉及樹枝，減低下水時的衝擊。一名年輕男子碰巧駕船經過，救回女子一命。女子就醫後身體並無大礙，只是情緒仍然不穩定。

事件引起網民熱議，不少網民同情女子遭遇，希望她可以擺脫負面情緒，不再因為父母的壓迫而做傻事。

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責任編輯︰王明芳

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