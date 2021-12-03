【控制狂】女兒6歲起被父母訓練成公主　「真人芭比」盼擺脫束縛獨立自主

▲ 俄羅斯有父母將女兒從小打造成「真人Barbie娃娃」。

父母都會對孩子有期望，俄羅斯有父母育有一仔一女，對女兒Angelica Kenova從小嚴格養育，一心希望讓女兒成為公主，將她打造成「真人版芭比Barbie娃娃」。這份「期望」變成控制，現時31歲女兒真的很漂亮如芭比，但卻失了自主。

▲ Angelica Kenova是俄羅斯真人版芭比。（IG圖片）

將女兒訓練成娃娃

綜合外媒報道，俄羅斯庫爾干女生Angelica Kenova一直廣泛被媒體報道，因為她在20多歲時開始被稱為「真人芭比」。Angelica於1989年7月出世，現時31歲的她樣貌及身材猶如洋娃娃，擁有一頭長金髮、大眼睛與豐厚嘴唇。據其facebook簡介，Angelica 體重介乎40至41kg，腰圍是51cm，即約20吋，而胸圍及臀圍都是87cm，即約34吋。她是模特兒，亦是芭蕾舞蹈員及兒童心理學家。

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Angelica從6歲起，媽媽開始買芭比娃娃給她，並灌輸女兒「芭比是所有女孩子偶像」的概念，希望從小打造女兒成為公仔，開始著重女兒的外表管理。而Angelica聲稱自己沒做過任何整容整形，臉和身材都是純天然。

▲ 人間芭比。（IG圖片）

聘請教練保持體態

父母從女兒十多歲開始就聘請私人健身教練，度身訂造運動項目，目的是保持纖腰和翹臀，維持輕盈體重，一星期練足5日，每次2至3小時，重訓和有氧運動均有。此外，她還不時跑步及跟足秘密健康食譜。

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芭比娃娃的衣服很多樣華麗，尤其以粉紅色為主，Angelica的服裝亦主要是走華麗公主風格及粉紅色系。父母不允許女兒自己買衫，媽媽特意選一些能突出女兒身材優點的服飾，不介意女兒性感展示本錢。

女兒想掙脫束縛

此外，由於父母視女兒如公主，不讓她單獨外出，不讓她跟男孩約會，一直跟爸媽同住。Angelica曾指出媽媽陪約會不好，自知應該獨立，但有感做不到，因為真的很愛家人。她大呻︰

我就像洋娃娃般活著，不適合現實世界。我父母一直把我關在城堡裡，希望有一天，我能掙脫束縛，我想獨立自主！

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Angelica的IG多達42萬名粉絲追蹤，而相片不乏展示美胸翹臀的性感照。她現時繼續化身「真人芭比」賺錢，成為人氣KOL。

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責任編輯︰王明芳