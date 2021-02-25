【倫常慘案】葵涌斬夫女子患精神分裂及抑鬱病　警方將重點調查丈夫有否外遇

警方於今日 (2月25日) 以謀殺罪拘捕一名73歲女子，她涉嫌於今晨於葵涌麗瑤邨貴瑤樓高層一單位內謀殺70歲的丈夫。警方指，清晨4時24分接獲一名女子報案，指同住母親持刀襲擊其父親，接報到場後發現男戶主頭部受傷流血，除現場即時急救，並當場拘捕該名母親，傷者昏迷送院延至今晨5時41分證實不治。警方在現場檢獲染有血迹的菜刀，相信死者被太太持刀襲擊，而被捕人患有精神分裂和抑鬱病，由於目前情緒不穩，現留於瑪嘉烈醫院接受治理。

警察葵青警區總督察（刑事）王身樂表示，涉事單位一家三口於上址居住30多年，死者已於10年前退休，一直與太太相安無事，沒有任何家庭暴力紀錄，相信案發原因涉及兇徒精神狀況，會循不同角度包括夫婦感情和家庭經費狀況等調查案件。問及丈夫曾否出現外遇，他指，這是警方重點調查方向之一。

他續指，死者有6處疑被刀襲擊的傷口，包括前額、頭頂和後腦，傷口長度由4至10厘米不等，稍後為死者待解剖確定死因。警方對於因家庭暴力引致人命損失感到非常遺憾，亦會聯同社署跟進向死者家人提供適切幫助。

王身樂補充，死者生前已入睡，案發時女兒在客廳睡覺，相信兇徒趁死者熟睡時，到廚房拿菜刀襲擊死者頭部。問及行兇動機，他指，事發前一晚一家三口一起晚膳，沒有任何爭拗，兇徒亦定時到葵涌精神科門診覆診，最近覆診日期為2月8日，她亦按指示定時吃藥包括昨晚，對上一次因精神問題入院已超過10年

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記者：陳子謙