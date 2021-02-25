  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (週四) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女廚師判囚】涉藏鐳射筆等物品判囚2個月　女廚師求情指壓力致精神受影響

社會 13:30 2021/02/25

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

涉案女廚師今（25日）於觀塘裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。(資料圖片)

30歲兼職女廚師涉2019年10月中在定安街攜有1枝鐳射筆，以及望遠鏡、面罩和5枝生理鹽水等物品被捕，涉案女廚師今（25日）於觀塘裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情指，被告生於單親家庭，被捕後因壓力而精神大受影響。裁判官考慮到案發時鐳射筆處於被告背囊中，求情信亦指被告過往品格良好，最終判被告監禁2個月。

被告李曉嵐（30歲）今承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年10月13日在牛頭角定安街一帶的公眾地方，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即1枝鐳射筆。

辯方求情指，被告生於單親家庭，由父親撫養成人，被告沒有刑事紀錄及任職廚師，但受過去1年疫情影響，被告只能從事兼職，被告被捕至今已經過16個月，精神因壓力受到大影響，望裁判官輕判，讓被告早日重投社會。辯方另呈上被告父親及好朋友的求情信。

裁判官判刑時指，上訴庭案例指出鐳射對人體眼睛造成傷害，案發時該處附近曾發生非法集結，但考慮到涉案鐳射筆是從被告背囊中搜出，求情信亦指被告過往品格良好，加上被告認罪，最終判被告監禁2個月，即時入獄。

案情指，案發當日下午3時10分，九龍東衝鋒隊警員到牛頭角近玉蓮臺一帶掃蕩，因為較早前有示威者在該處用水馬等雜物堵路，警員及後在近定安街一帶發現約20名戴口罩人士聚集，被告身處其中及跟隨約10人逃跑。

被告其後被警員制服，被告背囊被搜出頭盔、雨傘、手套、望遠鏡、3M面罩、5枝生理鹽水及涉案鐳射筆；被告被捕及警誡下保持緘默。鑑證專家檢驗涉案鐳射筆，屬3B類別，在30米內可對人體眼睛造成傷害。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌

相關文章

【財政預算案】預算案撥款大幅增加五人足球場　民建聯張國鈞稱建議非市民所思所想
今日 11:31
【財政預算案】預算案撥款大幅增加五人足球場　民建聯張國鈞稱建議非市民所思所想
【倫常慘案】葵涌73歲斬夫女子患精神分裂及抑鬱病　警方重點調查69歲丈夫有否外遇
今日 13:26
【倫常慘案】葵涌73歲斬夫女子患精神分裂及抑鬱病　警方重點調查69歲丈夫有否外遇
【覆核刑期】兩男襲警罪成囚3月已出獄　律政司覆核獲批改判監10個月
今日 13:24
【覆核刑期】兩男襲警罪成囚3月已出獄　律政司覆核獲批改判監10個月

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣