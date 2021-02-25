【暖男爸爸】公屋出身家貧曾領綜援　黎諾懿教兒子行善：希望他學懂珍惜！

▲ 黎諾懿身教兒子行善。

黎諾懿近年憑著「顧家好男人」形象成功入屋，更晉身成為型男廚神，事業得意之餘，他跟前港姐李潔瑩於2014年結婚，二人育有3歲兒子小春雞，過著幸福的家庭生活。其實黎諾懿年青時曾歷捱窮的日子，公屋出身的他曾跟家人領綜援過活，而黎諾懿近年不時參與慈善工作，關懷一眾弱勢社群。

早前他再度落區送暖，更跟與兒子「小春雞」一起執禮物籃，希望身教兒子行善，真的是一位好爸爸。

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▲ 黎諾懿跟兒子小春雞一起執拾禮物籃。(廣告商提供）

黎諾懿日前以德國有機奶粉HiPP喜寶代言人身份，跟福幼基金會義工落區送暖，向土瓜灣劏房基層家庭派發「有機禮物籃」，除了跟市民有講有笑外，還為其中一個家庭的小朋友大唱生日歌預祝生辰。

而黎諾懿的兒子小春雞也有參與是次「送暖」行動，皆因所派發的禮物籃是由他與兒子聯手挑選兼逐件放入，既可行善又可享受天倫之樂。

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黎諾懿身教兒子

黎諾懿透露近年新春前後均積極行善，希望將關心給予有需要的人，基層出身的他似乎未有忘本，他說「細個在屋邨長大，環境不富裕，亦好開心那時候在這環境成長，明白大家需要甚麼，可能有人需要物資，但我覺得大部份人是需要關心。」

作為父親的黎諾懿，當然希望「小春雞」能承傳他的善心，他說：「作為我兒子，希望他學識身體力行去關心人，但疫情下不能帶他一起來，不過我都會培育對這方面的認識，其實執禮物籃是一個訓練，學習分享。待他長大以後，會跟他進行身教，帶他去柬埔寨或者窮困地方做義工，想他學懂珍惜。」

問到小春雞在物質上是否非常豐裕？黎諾懿即謂：「非常豐裕，自己年幼時沒有錢，所以希望可以盡力給他最好的，變了有點泛濫，現在太太禁止小春雞買玩具，太太話我物質上好縱個仔，鍾意甚麼即刻會買給他，反而太太在物質上管得好嚴。」

黎諾懿自言每次探訪都會抱正面態度，見到每個家庭都好開心，雖然居住環境比較細，但他們的笑容是好開心，黎諾懿更不諱言此行勾起不少童年回憶：「自己年少時雖然窮，但好開心，物質上是沒有，不過我們會有自得其樂，例如用膠紙包住書包當踢波。」

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黎諾懿努力「造人」

探訪期間，黎諾懿不時被催促「快啲生多個」，黎諾懿笑言一直都有造人計劃：「繼續進行中，身邊人不斷催我，但個天可能不希望我在疫情下生小朋友呢，個個都好着急，阿Bob（林盛斌）以為我唔得，成日說給藥我食吃，其實太太都着急，始終她都想有仔趁嫩生，希望快些有好消息同大家講。」

現年40歲的黎諾懿因父親早年病逝，全靠母親一個人湊大三兄弟，出身自屯門公屋的黎諾懿由於年幼家貧，一家人曾試過攞綜援詔活，黎諾懿為了幫補家計，16歲時便外出工作。

加入TVB後，黎諾懿亦嘗過捱窮的日子，他曾透露06年拍攝《溏心風暴》是最窮的時期，他於紅磡租住劏房，後來得好友鄭伊健相助，更會找相熟導演介紹他拍戲。

及至2012年，他憑《愛回家》中「馬壯」一角成功入屋，從此工作不斷接踵而來，廚藝了得的他更有自家烹飪節目《疫境廚神》。另外2014年，黎諾懿跟家底豐厚的前港姐李潔瑩結婚，婚後由700呎西貢村屋，搬入市價近億的何文田複式豪宅。

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