【明星理財】林盛斌讓孩子從小學習理財　教子女捐利是做善事：助人為樂

▲ 林盛斌教子女善用利是錢。

有三女一子的林盛斌（Bob），向來用心教導子女，是圈中有名的孝順爸爸。理財有道的阿Bob，亦會向子女教導正確的金錢觀，例如每年農曆新年，都會為孩子善用利是錢，以至讓小朋友把利是錢捐出做善事，自小培育助人為善的。

農曆新年至初十五便完結，相信小朋友已收拾放假心情，父母也時候跟子女如何分配利是錢。

▲ 阿Bob夫婦一向為子女妥善安排利是錢。（取自facebook）

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帶子女向明哥買飯券

林盛斌向TOPick表示，每年都會跟子女安排好利是錢的用法。他稱： 「子女每人都有一個銀行戶口，每一年的新年利是錢，我都會向他們解釋應該怎用。」

他指由子女出生至今，每年利是錢的約85%，會幫子女儲起，當儲到某一個金額，就會幫他們買一些比較穩健的儲錢基金，希望可用錢再去生更多錢。」

而另外的10%，便會選擇一個慈善機構捐出去。去年Bob便跟子女落深水埗「北河同行」探訪「明哥」陳灼明，又為明哥買慈善飯票。

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當時Bob分享：「我記得，由霏霏出世第一年開始，我都會將小朋友每年收到嘅利是錢，拎部份出去捐去唔同嘅慈善機構。今年，我選擇帶埋佢哋落去明哥度買飯票，等佢哋明白到有好多公公婆婆同基層人士，生活困苦到可能連一餐飯嘅飯錢都俾唔到！」

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令孩子明白助人為樂

Bob曾指看過一本書，其中一句說話指『人生的終極意義，就係給予 （giving）！』因被此話打動，他就希望盡自己能力，付出少少去幫助身邊跟社會上有需要的人。」

他再解釋：「這樣可以令子女明白，當自己有能力的時候，就要去幫助其他人。」今年他仍未決定會捐予哪個慈善機構，但近日得悉明哥的「北河同行」曾遭人洗劫，覺得賊人很過份，因此或會再幫助明哥。

▲ Bob理財有道。（湯炳強攝）

同時，Bob也會讓子女可享受討利是的喜悅，他指：「因此小朋友利是的最後5%，就會直接給他們，自己自由選擇怎樣用，例如想買玩具、食物等等。」

阿Bob跟太太Pearl 2007年結婚，二人育有3女1子，分別是11歲的霏霏、8歲的熹熹、5歲的機機及2歲的Jaye。

阿Bob是圈中出名的好爸爸，身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆，也是家中的經濟之柱。雖然他近年愈搵愈多，但幾乎全都花在家庭上，前年初更換大屋，令家人生活更舒服。

他曾指子女是自己努力賺錢動力，希望一家六口可以住得舒服開心。

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記者：陳家昌