【靚媽心聲】關心妍+孫慧雪+張美妮分享生仔湊仔　自爆初餵人奶噴上天花板瘀事

▲ 關心妍、孫慧雪、張美妮任節目主持。

網台節目《靚媽圍爐》邀請關心妍、孫慧雪、張美妮三位靚媽一同任主持，每集均在影片內分享當人妻人母後的苦與樂。

關心妍（Jade）解釋為何3人合作拍《靚媽圍爐》：「因為我們都是媽媽，小朋友的年紀又相近，正好透過節目與大家分享我們的經驗，而觀眾又可以留言給我們互相交流心得。」

而育有1歲半女兒的張美妮表示，自從懷孕後渴望在網上平台找育兒資訊，遇上《靚媽圍爐》覺得像明燈一樣，做這個節目後，自己更是獲益良多，希望日後可以與媽媽觀眾一起開心share ，互相幫助下揍仔更得心應手。

至於在facebook和instagram擁有近50萬粉絲的孫慧雪（阿雪），在2017年由宅男女神搖身一變賢妻良母，從此事業湊B兩兼顧，接拍《靚媽圍爐》阿雪笑言：「我好鍾意講嘢，又不好意思不湊仔，拍《靚媽圍爐》正合適，向老公講我去拍節目你湊仔！」

據知他們已拍了兩三集節目，首兩集節目內，張美妮已坦白大爆餵人奶經歷，自己如何發生噴射式人奶噴上天花板的瘀事，三人又會向觀眾分享，有錢請陪月都要點小心，更因講得太開心，連求子期老公瘀事、各種閨房招式，如何迫老公進補等，所以三人均異口同聲說：「希望老公同奶奶都不要睇這個節目。」