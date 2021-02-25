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【月薪調查】東華學院畢業生平均月薪再創新高　近8成人月入逾3萬元

社會 14:07 2021/02/25

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東華學院逾9成畢業生投身醫護界，反映畢業生能力深受醫療業界認同。（圖片由東華學院提供）

東華學院一項調查顯示，該院2020年畢業生平均月薪近3萬元，按年增2.4%，月入中位數更突破3.3萬元，連續第4年錄得增長；而近8成受訪畢業生更月入超過3萬元。

東華學院學生事務處去年10月至12月期間，透過問卷成功訪問475名2020年畢業生，結果顯示，受訪畢業生當中近9成獲聘或選擇繼續進修，近8成畢業生月入更超過3萬元，反映畢業生能力廣受僱主及學界認同。

東華學院畢業生的薪酬數字錄得升幅。（圖片由東華學院提供）

調查指，從事全職工作的畢業生中，86%於畢業後6個月內獲聘，當中近3成畢業生更於畢業後首個月內獲聘。

東華學院說，2020年畢業生的各項薪酬數字均錄得升幅，整體平均月薪達29,850元，較2019年上升約2.4%，月入中位數更突破3.3萬元，連續第4年錄得增長。

該院稱，學士畢業生的就業前景持續樂觀，平均月薪逾3.1萬元，較2019年上升3.5%，當中職業治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾3.27萬元，而護理學（榮譽）健康科學學士、放射治療學（榮譽）理學士及醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生，平均月入均約為3.2萬元，其中醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生平均月薪較2019年更上升15%，反映學院畢業生在就業市場極具競爭力。

醫療化驗科學（榮譽）理學士畢業生平均月薪升幅較高，較2019 年上升15%。（圖片由東華學院提供）

在畢業生投身的行業上，2020年度逾九成畢業生投身醫護界，反映畢業生能力深受醫療業界認同。其餘畢業生則在商界（3%）、教育界（1%）和其他界別（4%）擔當不同崗位，以專業知識為社會發展作出貢獻。

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記者：陳曉瑩

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