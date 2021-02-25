【7.21暴動案】乘客供稱到站看見月台有白衣人　列車數分鐘仍未開出

▲ 721案件今（25日）於區域法院續審。（網上圖片）

前年7.21元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（25日）於區域法院續審，法庭正式開始傳召證人。7.21當晚乘搭港鐵列車到達元朗站的乘客A供稱，列車到站後，他在車廂內看見月台上約有10名白衣人，有些靠著圍欄及「㩒電話」等，有街坊稱「下面有人打人，著咩色衫嘅人都會打，唔好喺度落車」，惟列車數分鐘後仍未有開出。A指離開車廂到樓下大堂，看見近30名白衣人在收費閘外徘徊，白衣人及後看見林卓廷，便開始以木棍及藤條拍打玻璃圍欄及收費閘。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

獲准匿名的乘客A供稱，他於案發當晚從港鐵南昌站乘搭列車，約於10時45分到達元朗站，看見對面月台有10個白衣人，部分染有金髮，當中有人靠著圍欄、有人「㩒電話」，A隨即聽到街坊向車廂內乘客稱「下面有人打人，著咩色衫嘅人都會打，唔好喺度落車，如果可以就搭去屯門」。

A解釋，該街坊的意思是，繼續乘搭該列車往屯門，不要在元朗站下車，故他與妻子及其他乘客打算等列車開出，但數分鐘後仍未有開出，A指比起一般等候時間長，他認為是因為某些「其他原因」而未能開出。

A續稱，他打算轉乘輕鐵離開，便行樓梯到下面的大堂，A指看見地上有一滴滴的血及一支斷了的木棍，有街坊或乘客稱有位女士受傷，在廁所內接受急救，約20名市民及林卓廷及亦在收費閘內。A看見F出口附近的閘外，有20至30名白衣人，當中有男有女，他們手持木棍及雨傘在閘外徘徊、叫囂及指罵閘內的人，閘內的人均表現驚恐。期間林卓廷曾表示，已通知元朗警區，警方很快會到場。

A又指，白衣人本來無甚動作，但見到林卓廷後，便開始以木棍及藤條拍打玻璃圍欄及收費閘，以製造聲響。A稱，他開始以手機拍照，及後以手機開「直播」。案件下午續，A續作供。

控罪指王志榮、黃英傑、鄧英斌及蔡立基，於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

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記者：林欣樂