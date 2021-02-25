【無情狠夫】疑為保險金推孕妻落懸崖一屍兩命　奪命前一刻曝光揭狠夫詭異行徑

▲ 狠夫疑為保險金推懷孕妻落懸崖一屍兩命，奪命前一刻曝光揭詭異帶妻子走向懸崖。

一張溫馨的夫妻合照，背後竟然隱藏殺機。一名40歲男子早前與懷孕7個月妻子到土耳其度假時，疑為了取得保險金，將孕妻推落300米懸崖，最終一屍兩命。惟最近，有遊客向警方提供一段影片，顯示男子與妻子最後的身影，男子詭異帶妻子走向懸崖的過程，增加男子的嫌疑。

綜合外媒報道，土耳其40歲男子Hakan Aysal與懷孕7個月妻子Semra Aysal前往土耳其著名景點蝴蝶谷度假，二人在出發前更於懸崖上自拍留念。二人在當地停留3個小時，孕妻跌落300米懸崖，釀成一屍兩命的悲劇。

▲ 在懸崖上合照。（網上圖片）

警方展開調查懷疑是Hakan為欺詐拎取保險金，設陷阱精心策劃謀殺，惟Hakan對警方的指控一一否認。Hakan表示，當日與妻子拍照後便將手機放回袋中，

我妻子把手機放回她的手袋，後來她叫我把手機拿給她，我就站起來，接著聽到她的尖叫，在我伸手從包包裡拿出手機轉身時，她已經不見了。

丈夫是妻子保險單的受益人

案件近日開審，案情指Hakan為妻子購買個人意外保險，可獲得40萬土耳其里拉（約44萬港幣）賠償，他是唯一受益人。問及可疑保單時，Hakan指數年前愛上極限運動，如跳降落傘、攀石及笨豬跳等，故在婚前已購買保險。他又指，自己沒有仔細研究保單上的條款，只將保單交給妻子簽署，同時沒有留意到保單上的受益人是自己。

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遊客影片揭示丈夫詭異行為

近日，一名遊客向警方提供一段影片，顯示妻子Semra Aysal生前在懸崖上的最後身影。從影片可見，Hakan一直引導妻子走下懸崖，最後停在一塊岩石後欣賞地中海的景色。但Hakan的行為十分怪異，帶著懷孕的妻子在懸崖上近3個小時，警方認為他是確保周圍沒有人，才將妻子推下懸崖。

死者弟弟狠批姐夫無情

死者Semra的弟弟聽畢聆訊後狠批姐夫無情，

當我們去認屍時，Hakan卻坐在車裡，我們的家庭都被毀了，但Hakan甚至沒有表現出任何一點悲傷的情緒。他還不顧我姐姐的反對，以姐姐的名義借下了3筆貸款。

他更對Hakan指自己喜愛極限運動感到質疑，「Hakan畏高，一個畏高的人還能做甚麼極限運動呢？」案件有待繼續聆訊。

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責任編輯：王明芳