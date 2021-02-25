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【再涉欠債】福臨門第三代掌舵人徐德強涉欠債未還　公司及胞妹遭入稟追討

社會 14:32 2021/02/25

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（經濟日報資料圖片）

有富豪飯堂之稱的福臨門酒家，其第三代負責人徐德強與公司昶華有限公司涉向財務公司借貸逾4,140萬未還，並由徐德強胞妹作為擔保人，財務公司日前入稟高等法院，向公司追討本金連利息共逾4,554萬元，並向擔保人追討1,000萬元。

原告中財財務有限公司；答辯人昶華有限公司及徐淑華。

入稟狀指，2020年8月13日按揭貸款協議中，昶華及徐德強為借貸人，徐德強亦是擔保人，由原告借出逾4,140萬本金，須於同年9月8日歸還本金連利息共逾4,230萬元。

惟借貸人一直未有歸悉數款項，只作部份還款，根據協議徐德強胞妹徐淑華作為擔保人，若借貸人未有還款，徐淑華須向原告人還款1,000萬元。

入稟狀指，原告於2020年12月9日透過律師去信向公司追討還款不果，遂入稟要求公司歸還本金連利息共逾4,554萬元，並向作為擔保人的徐淑華追討1,000萬元。

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記者：林育慧

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