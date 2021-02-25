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【海洋公園】夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」3月重新上演　公園推88元起限時搶購優惠

社會 14:37 2021/02/25

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海洋公園「光影都會」多媒體光雕投影匯演將重新上演。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園斥資逾億元打造的夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」，去年初登場，但因新冠肺炎疫情影響而暫停至今。公園最新宣布，「光影都會」將於3月及4月再重臨，逢周六、日及公眾假期晚上7時15分在在園內上演。

海洋公園指，「光影都會」以海洋奇觀及夢幻水都人工湖作為舞台，透過激光和火焰噴射等五光十色的特殊效果，為遊人帶來多重感官震撼，遊歷一場穿越香港各區的光影之旅。

海洋公園「光影都會」多媒體光雕投影匯演將重新上演。（圖片由海洋公園提供）

根據公園去年介紹，「光影都會」節目以香港為靈感，穿梭多個地標景點，飛越維多利亞港俯瞰多棟摩天大廈組成的天際線、香港大街小巷中日夜閃耀的霓虹燈、以及大自然環山映出一片翠綠，並以繁盛寧謐的許願樹為旅程終點。匯演更將以激光和火焰噴射等特殊效果觸動每位遊人心靈。

海洋公園3月起推88元起限時搶購優惠，涵蓋公園門票﹑酒店住宿﹑美食套餐﹑遊戲券及特色精品等，優惠詳情及搶購日即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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