【海洋公園】夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」3月重新上演　公園推88元起限時搶購優惠

▲ 海洋公園「光影都會」多媒體光雕投影匯演將重新上演。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園斥資逾億元打造的夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」，去年初登場，但因新冠肺炎疫情影響而暫停至今。公園最新宣布，「光影都會」將於3月及4月再重臨，逢周六、日及公眾假期晚上7時15分在在園內上演。

海洋公園指，「光影都會」以海洋奇觀及夢幻水都人工湖作為舞台，透過激光和火焰噴射等五光十色的特殊效果，為遊人帶來多重感官震撼，遊歷一場穿越香港各區的光影之旅。

▲ 海洋公園「光影都會」多媒體光雕投影匯演將重新上演。（圖片由海洋公園提供）

根據公園去年介紹，「光影都會」節目以香港為靈感，穿梭多個地標景點，飛越維多利亞港俯瞰多棟摩天大廈組成的天際線、香港大街小巷中日夜閃耀的霓虹燈、以及大自然環山映出一片翠綠，並以繁盛寧謐的許願樹為旅程終點。匯演更將以激光和火焰噴射等特殊效果觸動每位遊人心靈。

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記者：陳曉瑩