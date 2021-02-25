文憑試考生豁免內地聯招試到127所內地高等院校升學　下月起接受網上申請

▲ （經濟日報資料圖片）

​香港學生憑文憑試成績可豁免內地聯招考試，升讀127所內地高等院校，有關文憑試收生計劃將於下月1日起開始網上報名。教育局提醒，申請人須於下月1日至20日期間登入聯招辦的香港文憑試招生報名網頁，填寫申請表及上傳所需資料，各院校可按考生報考資料安排面試或術科考試，需留意院校安排通知。

教育局表示，根據國家教育部公布有關21/22學年文憑試收生計劃的具體安排，127所內地高等院校將對香港學生豁免聯招考試，並依據香港中學文憑試成績擇優錄取參加今年文憑試的香港學生；有關網上報名期將於3月1日開始。

發言人稱，國家教育部已委託中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室（聯招辦）負責網上報名及審核，並委託中國教育留學交流（香港）中心（交流中心），承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

申請人須於3月1日至20日期間登入聯招辦的香港文憑試招生報名網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：



（1）香港身份證掃瞄副本；

（2）有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃瞄副本；以及

（3）數碼證件相片。

發言人表示，申請人可於3月31日前登入報名系統，查閱報名資格審核結果，如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月16日前登入系統查閱最新審核結果；所有通過報名資格審核的申請人，亦須於4月23日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，屆時會獲發考生編號以資識別，申請人須於報名期內完成報名確認程序，才可進入錄取階段。

申請人可於3月1日至5月31日期間登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月1日至31日期間上載「校長推薦計劃」的相關文件。

當局指，根據21/22學年招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄；有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

有意申請的人士可透過早前派發的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，了解所有參加計劃的內地院校的資料、學科選擇、選科策略，以及畢業生分享等。

而於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，下學年年資助計劃的申請詳情，將於今年年中公布。

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責任編輯：陳正怡