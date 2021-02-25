【財政預算案2021】工程師學會歡迎政府助「三無」大廈業主渠管維修或提升工程　促設立渠務員註冊制度

▲ 香港工程師學會表示歡迎政府採納建議，從源頭解決渠管傳播病毒風險，資助老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程。(經濟日報資料圖片)

新一份財政預算案昨日（24日）公布，香港工程師學會表示，鑑於過去一年，本港經濟承受著疫情及外圍環境因素所帶來的前所未有壓力， 學會全力支持政府今年以「穩經濟、紓民困」為財政預算案重點方向。在穩經濟之前，當務之急是遏止疫情，讓香港早日重回正軌。

香港工程師學會表示歡迎政府採納建議，從源頭解決渠管傳播病毒風險，資助老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程；又歡迎政府運用《建築物條例》，按風險有序地助「三無」大廈業主進行工程。要根治源頭，學會重新促請政府設立渠務員註冊制度，並由合資格工程師進行監督。

學會亦建議政府需在推行工程同時， 著力人力資源的規劃配合以及人才的培訓。 就發展局預留 600 萬元成立「精英學院」，專門培訓工程項目領導人員，學會認為這是政府重視工程專業發展的體現，相信學院的成立，會為政府中層管理人員提供有系統的培訓，提升工程業界的專業技能和項目推展能力，令公共資源 能更有效地運用，培育工程專才。 在增加土地供應方面，學會支持政府推動「一地多用」計劃，並建議政府加快研究40 多幅「政府、機構或社區」用地加入「一地多用」計劃的可行性，為市民提供更優裕的生活空間。

為將香港構建成綠色城市，學會歡迎政府定下更進取的減碳排放策略和措施， 並支持政府推動綠色交通計劃，如發展電動汽車取代燃油車，以減低碳排放的 污染。 人才培訓對香港未來發展起關鍵作用，學會樂見政府致力推動 STEM 教育，包括撥款2 億多元將「中學 IT 創新實驗室」計劃推展至小學。

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責任編輯：洪芷晴