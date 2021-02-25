【新冠肺炎】K11 Musea名潮食館再多5人確診　荔枝角億京廣場女銷售員亦確診源頭不明

▲ K11 Musea名潮食館再多5人確診。

本港今日新增13宗新冠肺炎確診個案，當中K11 Musea名潮食館增5名食客確診，包括一名於醫管局總辦事處資訊科技部職員，及一名於麼地道尖沙咀中心工作的人士，累計已有6人染疫；而今日新增3宗源頭不明個案中，亦有一人於荔枝角億京廣場工作。同日亦錄10多宗初步確診個案。

K11 Musea「名潮食館」疑現小爆發，一名61歲女子上周四到名潮食館午膳後昨日(24日)確診，昨亦初步接獲多5名食客初步陽性，全部已於今日(25日)確診，均於2月19日到該處午膳：

第10,916宗：44歲女子，居長沙灣泓景臺6座，2月22日發病，於麼地道尖沙咀中心工作，最後上班日為2月22日，曾與其他同事到訪名潮食館進餐

第10,917宗：53歲女子，居鰂魚涌逸樺園1座，2月22日發病，於醫管局總辨事處資訊科技部工作，2月23日最後上班

第10,921宗：37歲男子，報稱居將軍澳香港九龍東智選假日酒店及將軍澳維景灣畔16座，2月23日發病

第10,922宗：61歲男子，居大角咀維港灣7座，2月23日發病，同日最後上班

第10,924宗：41歲男子，居元朗尚豪庭1座，2月21日發病，2月23日最後上班

今日新增3宗源頭不明個案，第10,915宗確診34歲女子，於荔枝角億京廣場任銷售員，2月19日求醫，未有求醫，經臨時檢測中心揪出。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡