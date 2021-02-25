【尖子故事】90後男生埋首實驗室奮戰抗疫前線 近距離接觸新冠病毒研究病理特徵

▲ 楊衍和年紀輕輕已站在抗疫前線。

新型冠狀病毒疫情反覆，除了前線醫護為醫治病人謹守崗位外，背後還有批研究人員權利以赴分析病毒，希望透過實驗結果盡快找出預防及阻止病毒蔓延的方法。香港大學公共衞生學院實驗室研究助理楊衍和，他年紀輕輕已站在抗疫前線，近距離接觸病毒，用自己的專業知識協助抗疫。

疫情超過近一年，港人經歷過搶購口罩，經歷過保持社交距離，也經歷過work from home及二人限聚令，衍和從疫情開始卻埋首實驗室，爭分奪秒分析病毒毒理特徵，

我們為分析病毒病理特徵爭分奪秒，更要近距離接觸病毒。然而，穿得上實驗袍便要盡上責任，研究人員與前線醫護一樣，目的只為希望運用專業知識協助抗疫。

回想剛開始時人人談「疫」色變，衍和參與病毒研究工作，難免令家人擔心，年紀輕輕的衍和卻成熟面對，他向家人解釋實驗室保護裝備充足，也講解研究人員的使命，令父母安心。

回想當初生物科產生興趣，全因讀高中時遇上啟蒙老師，其風趣和有條理的教學，讓衍和成績得以突飛猛進，及後選修香港專業教育學院（IVE）生物科技高級文憑課程，更以近3.8分平均績點的優異成績畢業，及後順利升讀香港科技大學。衍和自香港科技大學畢業後，在IVE恩師推薦下，加入港大實驗室工作至今。

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研究病毒爭分奪秒

全港只有少數實驗室能夠研究新型冠狀病毒或沙士病毒等潛在致命病原體的病理特徵，因為相關實驗必需在三級生物安全水平（BSL-3）實驗室進行。衍和的工作地點便設BSL-3實驗室，而他亦是已通過考核及訓練的BSL-3科研人員。

衍和日常主要參與及協助學術研究人員進行實驗，亦需要負責準備實驗材料和儀器、紀錄和分析數據等；同時亦參與高傳染病毒的研究工作，如新型冠狀病毒的研究，透過將病毒樣本感染不同細胞株（Cell Line）或生物組織樣本，包括上呼吸道組織和肺部組織等，了解病毒對身體組職或器官的複製能力和感染能力，從而探究預防病毒及阻止病毒蔓延的方法，實驗結果亦有助未來疫苗的研發。

衍和坦言大家對新型冠狀病毒的了解不多，為確保實驗結果正確無誤，研究人員需每日仔細觀察細胞感染病毒後的變化，往往同一個實驗需重複做三至五次，早前面對社區感染個案上升，團隊更加要與時間競賽。他又指：

每一組實驗需重複多次來確認結果，令病毒樣本變得極之珍貴，若其中一個步驟稍有差池，整組實驗便有機會重新再做。因此，實驗過程中必需十分謹慎。

病毒不停變化，但衍和毫不畏懼，他表示會繼續努力在工作崗位上和團隊合作，希望為控制本地疫情出一分力。

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責任編輯：鄺嫻