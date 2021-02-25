【5,000元消費劵】許正宇：計劃處醞釀階段　已密鑼緊鼓與電子支付平台商討　

▲ 《財政預算案》財經事務及庫務局相關措施記者會。（梁偉榮攝）

新一份《財政預算案》建議首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料720萬人受惠，涉款360億元。當局指，計劃正處於醞釀階段，當局已密鑼緊鼓與電子支付平台商討，強調推出時要達至便民及多商戶受惠的目標。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，當局正密鑼緊鼓地與儲值式電子支付營辦商進行商討，普及性及使用方便性會是挑選的考慮因素之一，強調措施目標希望做到便民，刺激消費，具體最終有多少間營辦商或由哪些營辦商合作，仍需要一些時間去個別營辦商商討，形容目前處於醞釀階段。

對於一些街市商販或小店沒有安裝電子支付平台收款，可如何受惠計劃。許正宇指，以連續5個月分期派發電子消費劵，是希望可帶動持續消費，針對商戶要使用什麼工具或方式才可收取消費劵的付款等，政府之前已有計劃鼓勵街市﹑商販使用電子支付平台，有關工作已不斷陸續進行，當局會研究如何令到計劃推出時有更大層面便民及商戶受惠。

被問及計劃推行的5個月期間，會否免除商戶使用電子支付平台收錢的的服務費，以吸引更多商戶登記使用這些平台。許正宇稱，當局已聆聽有關意見，細節仍需與電子支付營辦商磋商。

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記者：陳曉瑩